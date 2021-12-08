Almanya’nın yeni Başbakanı Olaf Scholz oldu

Almanya’da 16 yıllık görevini bırakan Angela Merkel’in yerine yeni Almanya Başbakanı Olaf Scholz seçildi.

Alman milletvekilleri Çarşamba günü Almanya Federal Meclisi’nde yapılan oylamada Sosyal Demokrat Parti Milletvekili ve Maliye Bakanı Olaf Scholz’u başbakan seçti.

Angela Merkel’in 16 yıllık yönetiminin ardından bir Sosyal Demokrat Parti milletvekili olan Scholz yeni başbakan oldu. Scholz, yeşile yatırım sözleri vermiş ve Avrupa yanlısı bir koalisyon hükümetinin de yolunu açtı.

Almanya Federal Meclisi’nde yapılan oylamada Scholz’un 395 gibi net bir oyla seçildiği belirtildi.

Olaf Scholz, kendisi hariç 16 kişilik kabinede 8 kadın ve 8 erkek bakanın görev alacağını açıkladı.

Buna göre dışişleri, içişleri, savunma, eğitim, çevre, aile, ekonomik işbirliği ve kalkınma, imar ve yapı gibi bakanlıklar kadınların kontrolünde olacak.

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