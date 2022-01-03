Almanya’yı “Ümit” vuracak

Almanya yeni yıla 18 dereceye varan alışılmadık sıcaklarla girdi. Ama yarından itibaren “Ümit” adlı soğuk hava dalgası Almanya’da etkili olmaya başlayacak.

Sozcu.com.tr

Salı akşamından itibaren hava hızla soğumaya başlayacak ve Alpler’e yeni kar sistemi gelecek. Ayrıca Almanya’nın nispeten yüksek bölgelerinde de kar bekleniyor. Gündüz hava sıcaklıkları 2-4 dereceye inecek, gece ise -1 civarında olacak.

Çarşamba günü ise ülke genelinde yağmur, karla karışık yağmur ve şiddetli kuzeybatı rüzgarı getirecek. Hafta sonuna kadar etkili olacak bu sistemlerin ardından, yeniden bir ılıma bekleniyor.

PARAYLA İSMİNİZ VERİLİYOR

Ümit adlı hava akımı, adını bir Türk’ten alıyor. Almanya’da meteoroloji, hem para kazanmak hem de halkla iletişim için, isteyene ücreti karşılığı o yılkı hava akımlarının adını veriyor.

Bu ücret 300 ile 500 Euro arasında değişiyor.

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