Almazlar, kimse almaz… Çünkü dünyada hiçbir devlet kendi vatanına, akp’nin yaptığını yapmaz – Yılmaz Özdil yazdı.

Almazlar, kimse almaz… Çünkü dünyada hiçbir devlet kendi vatanına, akp’nin yaptığını yapmaz

Berlin Duvarı.

155 kilometreydi.

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Bugün Avrupa’da mülteciler girmesin diye örülen duvarların uzunluğu, Berlin Duvarı’nın 15 katı!

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İspanya’nın Fas’tan mülteci gelmesin diye ördüğü duvar, altı metre yüksekliğinde, jiletli.

Macaristan, hem Sırbistan sınırına, hem Hırvatistan sınırına duvar ördü, toplam 295 kilometre uzunluğunda.

Avusturya, hem Slovenya sınırına, hem İtalya sınırına duvar ördü.

Slovenya, Hırvatistan sınırına 150 kilometrelik duvar ördü.

Estonya, Letonya, Litvanya’da duvar var.

Makedonya, Yunanistan sınırına duvar ördü.

Norveç, Rusya sınırına duvar ördü.

Danimarka, Almanya sınırına duvar ördü.

Fransa’yla İngiltere arasında duvar var, duvarı Fransa inşa etti ama, inşaat parasını İngiltere ödedi. Tamam da, zaten onların arasında koskoca deniz yok mu, neresine duvar ördüler diyebilirsiniz… Calais şehrinde mülteci kampı var, mülteciler kamptan kaçıp gemiyle İngiltere’ye geçmesinler diye, Calais limanına duvar ördüler!

İtalya’nın denizde donanma duvarı var, bu meseleye özel yasa çıkardılar, mülteci gemisi yakalanırsa, 10 yıl hapis, 50 bin euro para cezası veriliyor, gemiye el konuyor, sıkıysa mülteci getir.

Bulgaristan, Türkiye sınırına dikenli tel duvar ördü.

Yunanistan’ın Türkiye sınırına ördüğü dikenli tel duvarı görüyoruz, Yunanistan sınırında zaten her zaman dikenli tel yok muydu diyebilirsiniz, yoktu, 2012 yılından beri var.

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Çünkü…

Devlet yönetiminde esas olan, romantizm değil, kendi milletinin geleceğidir, dünyada hiçbir devlet, yasadışı mülteciyi ülkesine almaz.

Gerçek budur.

Gerisi hamasettir.

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Şimdi eminim…

“Utanç duvarı bize yakışmaz, onlar muhacir, biz ensarız, insanların arasına duvar örecek kadar alçalmadık” filan diyenler olacaktır.

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Halbuki…

Akp’nin iş işten geçtikten sonra Suriye sınırına ördüğü duvar ne kadar biliyor musunuz?

828 kilometre!

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İstanbul’dan başlayıp tee Sivas’a kadar çizgi çekin, duvarın uzunluğu işte o kadar.

İzmir’le Adana arası kadar.

Ankara’yla Rize arası kadar.

Samsun’la Antalya arası kadar.

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Her biri yedi ton ağırlığında, iki metre genişliğinde, üç metre yüksekliğinde beton blokların yan yana bağlanmasıyla oluşturuldu.

Ayrıca, gözetleme kuleleri, devriye yolu, kafes tel koruması, aydınlatma sistemleri, akustik sensörleri var.

Toki yaptı, iki milyar liraya maloldu.

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(Yunanistan sınırından 24 saat aralıksız canlı yayın yapan sayın medyamız, Suriye sınırından hiç bahsetmediği için haberiniz olmuyor.)

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Berlin Duvarı’nı boşver… Akp’nin Suriye sınırına ördüğü duvarın uzunluğu, Çin Seddi’nden sonra dünyanın en uzun ikinci duvarı!

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Trump’ın Meksika sınırına örmeye başladığı duvar bile henüz Akp’nin ördüğü duvarın yarısı kadar olamadı.

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Dedim ya, duvar ören devlet çok…

Ama, beş milyon Suriyeli’yi hobaraa diye memlekete doldurduktan sonra, memlekete Suriyeli girmesin diye Çin Seddi kadar duvar örüp, kafasını pişmanlıkla o duvara vuran, bi tek bizim hükümet var!

Yılmaz Özdil