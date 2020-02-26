Alp Başaran: Siyasi Baş, Kıç, Ayak ve Paterson

“Siyasi baş, kıç ve ayağın birleştiği noktayı bilimsel olarak nasıl tarif edebiliriz?”

Amerika Birleşik Devletleri’nde Kongre’ye girmek için çalışan New Jerseyli Türk kökenli siyasetçi Avukat Alp Başaran Türklerin yoğun yaşadığı Paterson kentinin analizlerine devam ediyor.

Alp Başaran: Siyasi Baş, Kıç, Ayak ve Paterson

Avukat Alp Başaran New York Türkleri grubunda yaptığı paylaşımda;

“Dün Gülen cemaatinin bir charter okulunun yönetim kurulunda eşiyle beraber görev yapmış biri, bugün Türk devlet erkanı tarafından Amerikan Türk toplumunu yönlendirmek için görevlendirildiyse, üstelik bu kişi başkalarını FETÖ olmakla suçlayan bir parti liderinin akrabasıysa, bu kişiye siyasi ayak mı denir yoksa başka birşey mi denir? Siyasi baş, kıç ve ayağın birleştiği noktayı bilimsel olarak nasıl tarif edebiliriz?

Doğru cevap, bu kişinin bir siyasi virüs olduğudur. Bu siyasi virüs niçin üç saatlik yol teperek sürekli Paterson şehrine gelmiştir? Bu siyasi virüs niçin rakibimi destekleyen Paterson Türk toplum temsilcilerini kendi emir komuta zincirine bağlamıştır? Bu siyasi virüs niçin rakibimin uzantısı olan yerel siyasileri yönlendirmiştir? Milletvekili rakibimin kurduğu düzeni korumak için hep beraber niçin çırpınırlar? Soygun ya resulullah!

Paterson şehrinde her beş öğrenciden biri charter okuluna gidiyor. Paterson okul sistemi geçen sene charter okullarına 63.8 milyon dolar aktardı. Doğal olarak Paterson şehrindeki devlet okullarında bu yıl 63.7 milyon dolarlık rekor bir bütçe açığı var. Paterson Eğitim Kurulu başkanı Eileen Schafer, eyaletten alınan eğitim yardımının çoğunun charter okullarına gittiğini söylemişti. Devlet okullarına çok az para kaldığını ‘bize sadece ekmeğin kırıntıları kalıyor’ tabiriyle izah etmişti. Soygun ya resulullah!

Seçim bölgemde devlet okulları çökerken, charter okulları üzerine kurulu ekonomik çark dönmeye devam ediyor. Charter okullarının bulunduğu binaların yapım masraflarını aşan çok fahiş kiralar birçok gayrimenkul sahiplerine ödeniyor. Charter okullarının ihtiyaçlarını ve hizmetlerini sağlayan birçok şirkete düzenli olarak fahiş ödemeler yapılıyor. Düzeni koruyan birçok siyasiye bağışlar yapılıyor. Benim seçim bölgemde Gülen cemaatine ait tam 16 tane okul var. Soygun ya resulullah!

Milletvekili rakibimin yerel uzantısı Paterson Belediye Başkanı Sayegh belediye meclisi üyesi iken, bu charter okullarından birini törenle “mahallemizi çok güzelleştirdi, arsa değerlerini arttırdı ve yatırımı teşvik etti” diyerek açmıştı. Daha sonra belediye başkanı adayı olduğunda charter okullarını durdurmak isteyen Paterson Eğitim Kurulu’na karşı düzenlenen protestoya katılmıştı. Paterson Türk toplum temsilcileri işte bu adamı Türk dostu ve büyük Atatürkçü ilan etti ve belediye başkanı seçti. Bu Paterson Türk toplum temsilcilerinin başında da bildiğimiz siyasi virüs var. Soygun ya resulullah!

Uyuşturucu bataklığında olan, polislerin alenen suç işlediği, büyük kamu harcamaları için vergi tabanı olmayan ve devlet okulları çöken Paterson şehri, var olan charter okullarının hızla büyümesine ve yeni charter okullarının açılmasına gebedir. Paterson şehrini çembere alıp, kanını emen yolsuzluklar zincirinin ortasındaki siyasi ayağı kıracağız. Seçimleri kazanarak seçim bölgemdeki Zübükzade dönemine son vereceğiz. Siyasi baş, kıç, ayak farketmez. ” dedi.

Avukat Alp Başaran kimdir?

Bu yıl yapılacak Kongre seçimlerinde New Jersey 9. bölgeden Temsilciler Meclisi adayı olmak için çalışan Türk kökenli Alp Başaran henüz 4 yaşındayken ailesiyle ABD’ye geldi.

Uzun yıllar kaçak yaşadıktan sonra Green Card alan ve ABD vatandaşı olan Başaran, 33 yıldır New Jersey’de ikamet ediyor.

New Jersey’deki Fort Lee Lisesi’nden mezun olduktan sonra Vanderbilt Üniversitesi‘nde tarih, psikoloji ve ekonomi bölümlerinde eğitimini tamamlayan Başaran, Los Angeles California Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirerek avukat oldu.

Yaklaşık on yıl boyunca Manhattan‘daki dünyaca ünlü bir hukuk şirketinde avukatlık yapan Başaran,Fortune 500 şirketlerini 40 milyar doları aşan uluslararası birleşme ve devralmalarda temsil etti. Zulüm gören LGBTQ ve HIV + ‘lı mültecilere ücretsiz yasal hizmetler sağladı.

Sonrasında kendi Avukatlık şirketini kuran Başaran, eşi, iki küçük çocuğu, emekli taksi şoförü babası, emekli kuaför annesi ve Great Pyrenees türü kurtarma köpeği ile Fort Lee’de yaşamaya devam ediyor.