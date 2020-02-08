Alp Başaran: Zübük ve İmam Arasında Kaybolan Paterson.

Amerika Birleşik Devletleri’nde Kongre’ye girmek için çalışan New Jerseyli Türk kökenli siyasetçi Avukat Alp Başaran Türklerin yoğun yaşadığı Paterson kentinin analizini yaptı.

Alp Başaran: Zübük ve İmam Arasında Kaybolan Paterson

Avukat Alp Başaran New York Türkleri grubunda yaptığı paylaşımda;

“Paterson şehrinde Türklerin sayısı diğer toplumlarla kıyaslandığında azdır. Sadece Türk toplumuna baktığımızda bile, Paterson şehri kadar Türk nüfusunu seçim bölgem içerisindeki Cliffside Park çevresinde de bulabiliriz. Fakat Paterson şehri, bugünkü bazı Türk devlet erkanı, vakıflar, ve sosyal mühendisler için çok özeldir. Türkiye’ye belli siyasi yapıları empoze etmeye çalışanlar, Paterson şehrinde kendi amaçlarına uygun bir sosyolojik zemin bulmuşlardır. Kısacası, Paterson şehri, belli siyasi yapılara manevra sahası açan bir araçtır.

Paterson şehrinde, Türklerin yaşadığı mahallede, dört tane Türk camiisi, dört tane Türk kıraathanesi, sayısız tarikat ve daha fazla charter okulu vardır. Fakat, doğru düzgün bir devlet okulu yoktur. Uyuşturucu ve cinayet bataklığında bulunan bu şehrin bir kısmına, tarikatlar hakimdir. Uluslararası yasadışı müdahalelere gebe bu düzeni değiştirmemiz şarttır.

Paterson siyasileri, bu düzenden beslenenlerdir. Paterson şehrinin önceki iki belediye başkanı yolsuzluklardan dolayı Belediye Sarayı’ndan kelepçelerle ayrılmıştır. Şimdiki Paterson belediye başkanını desteklemek için kurulan One Paterson hayır kurumunun bağışlarının nereden geldiği meçhuldur. Şimdiki Paterson belediye başkanı, charter okullarının büyük destekçisidir.

Bu keşmekeşlik içerisinde dış dünyaya verilen mizansen, bazı Paterson Türk gruplarının birbirine rakip olduğudur. Fakat gerçekler ortadadır: örgüt tektir. Charter okulları-yolsuzluklar-siyasi bağışlar üçgeni içerisinde dönen ekonomik çarkı korumakla görevli olan siyasi ayak, tek bir örgüt olarak hareket etmektedir ve Paterson şehrinin kanını emmektedir. Milli güvenlik tehdidi olan bu düzeni, seçim kampanyam sarsıntıya uğratmıştır çünkü bu düzen tek bir Federal seçimle yok olacaktır.

İşte bu sebepten dolayı Paterson Türk toplumu temsilcileri, adaylığımı açıkladığım ilk günden beridir milletvekili rakibimi desteklemek için seferber olmuşlardır. Hatta milletvekili rakibimin uzantısı olan şimdiki Paterson belediye başkanını, Türk dostu ve büyük Atatürk’çü ilan etmişlerdir. Amaçları hedef şaşırtmaktır, çünkü bu Zübük düzenine karşı çıkan bir Türk avukatın, üstelik bu siyasi yapılanmalara karşı konferanslar vermiş bir Türk avukatın, bölgenin en yüksek siyasi makamına seçilmesi bu örgütün otomatikman tasfiye edilmesi demektir.

Biz, Paterson Türk toplumu temsilcilerinin doğru yolu bulmaları için tam sekiz ay bekledik. Biz düzeni değiştirelim dedikçe, onlar bu düzeni korumak için çırpındı. Artık sahaya iniyoruz ve soruyoruz: biz Paterson şehrini kuşattıkça, mağdurları ve muzdaripleri uyandırdıkça, bize karşı direnişini sertleştiren bu siyasi ayağı kim yönlendiriyor? “dedi.

Avukat Alp Başaran kimdir?

Bu yıl yapılacak Kongre seçimlerinde New Jersey 9. bölgeden Temsilciler Meclisi adayı olmak için çalışan Türk kökenli Alp Başaran henüz 4 yaşındayken ailesiyle ABD’ye geldi.

Uzun yıllar kaçak yaşadıktan sonra Green Card alan ve ABD vatandaşı olan Başaran, 33 yıldır New Jersey’de ikamet ediyor.

New Jersey’deki Fort Lee Lisesi’nden mezun olduktan sonra Vanderbilt Üniversitesi‘nde tarih, psikoloji ve ekonomi bölümlerinde eğitimini tamamlayan Başaran, Los Angeles California Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirerek avukat oldu.

Yaklaşık on yıl boyunca Manhattan‘daki dünyaca ünlü bir hukuk şirketinde avukatlık yapan Başaran,Fortune 500 şirketlerini 40 milyar doları aşan uluslararası birleşme ve devralmalarda temsil etti. Zulüm gören LGBTQ ve HIV + ‘lı mültecilere ücretsiz yasal hizmetler sağladı.

Sonrasında kendi Avukatlık şirketini kuran Başaran, eşi, iki küçük çocuğu, emekli taksi şoförü babası, emekli kuaför annesi ve Great Pyrenees türü kurtarma köpeği ile Fort Lee’de yaşamaya devam ediyor.