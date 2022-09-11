Alparslan Türkeş’in kurmayından Kılıçdaroğlu’na: Ülkücüler olarak sonuna kadar yanınızdayız

Alparslan Türkeş döneminde MHP’de genel sekreter yardımcılığı ve İstanbul İl Başkanlığı gibi önemli görevleri üstlenen Selim Kaptanoğlu, CHP liderinin de katıldığı Önce Türkiye Buluşması’nda konuştu. Kaptanoğlu, Kılıçdaroğlu’na “Ülkücüler olarak sonuna kadar yanınızdayız, biz bu işi bitireceğiz” dedi.

Sozcu.com.tr

MHP‘nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş döneminde partide Genel Sekreter Yardımcılığı görevini üstlenen, 89-91 yılları arasında MHP İstanbul İl Başkanlığı yapan, 2015’te MHP genel başkanı adaylığını açıklayan Selim Kaptanoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı Önce Türkiye Buluşması’nda konuştu.

Kaptanoğlu, “Sayın genel başkanın çizdiği politikayı hepimiz anlamamız lazım. Ben inanıyorum gidecekler, hiç yolu yok” dedi.

Kaptanoğlu, “Ülkücüler olarak sonuna kadar yanınızdayız, biz bu işi bitireceğiz” diye ekledi.

“KILIÇDAROĞLU’NUN POLİTİKASI TÜRK MİLLETİNİ BİRLEŞTİRİCİ”

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun son 4-5 yıldır izlediği politikayı “Türk milletini birleştirici, bütünleştirici, bir araya getirici” olarak yorumlayan Kaptanoğlu, şöyle devam etti:

“Solun birtakım hastalıkları var ben bunu biliyorum geçmişten, teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcılığı yaptım Alparslan Türkeş zamanında üç yıl İstanbul il başkanlığı yaptım, eski bir politikacıyım. Genel Başkanımız bu değişiklikleri yaparken bazı cılız sesler ortaya çıkıyor ‘efendim ne gerek var, yanlış yapıyorlar…Yahu siz Türk milletini tanımıyor musunuz? Türk milletinin hassas noktalarını bilmiyor musunuz?”

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