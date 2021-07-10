CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen TBMM Genel Kurulu'nda yargı reformu üzerine yaptığı konuşmada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kürsüye vura vura hesap sordu. Alpay Antmen Sedat Peker'in yeni ifşaları üzerinden Soylu'ya yüklendi. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de TBMM Genel Kurulu'nda yargı reformu üzerine konuştu ve iktidarı eleştirdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #alpayantmen #süleymansoylu #sedatpeker #tbmm #muratemir #haber #siyaset #politika #meclistv #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Alpay Antmen Soylu’yu Sedat Peker’in yeni ifşalarıyla vurdu! “Bu alçaklıktır! Vatana ihanettir!”