Alphabet’in piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı

Google‘ın çatı şirketi Alphabet, Perşembe günü tarihinde ilk kez 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı.

Söz konusu gelişmenin ardından Alphabet hisseleri Perşembe gününü yüzde 0.76 artışla 1.450.16 dolara yükseldi ve kapanıştan dakikalar önce de, 1.450.70 dolarla tarihinin en yüksek düzeyini gördü.

‘Bu değere ulaşan 4. şirket oldu’

Alphabet, ABD’de 1 trilyon dolar piyasa değerini gören dördüncü şirket olurken, Apple 2018’de 1 trilyon doları görerek bunu yapan ilk ABD şirketi olmuş ve Apple’ı Amazon ve Microsoft izlemişti.