Alpu Ovası’nı yok olmaktan kurtaran karar

Alpu Büyük Ovası’nda gerçekleştirilecek olan URAYSİM projesinin, kamu yararı ve kamulaştırma kararlarının iptali için Büyükşehir Belediyesi’nin açmış olduğu davada belediyeyi haklı bularak yapılan tüm işlemleri iptal etti. Tarımsal Sit Alanı olan Alpu Büyük Ovası bu kararla tarım dışı amaçlarla kullanılmaktan kurtuldu.

CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi‘nin verdiği hukuki mücadelede mahkemeden sevindirici bir haber daha geldi.

Daha önce Alpu Ovası’na Termik Santral yapımı, kömür ocaklarının açılması girişimlerinde de hukuk mücadelesini kazanan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en verimli arazilerinden Alpu Ovası’na yapılmak istenen URAYSİM Projesi’nde kamulaştırmanın iptali isteğiyle açtığı davayı kazandı.

6 MİLYON METREKARE TARIM TOPRAĞI KAMULAŞTIRILACAKTI

Alpu ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan URAYSİM test alanı için Bozan, Çardakbaşı ve Yeşildon köylerini kapsayacak alana yaklaşık 100 kilometrelik ray döşenerek verimli tarım arazilerinin kamulaştırılmasına bölgedeki çiftçiler tepki gösterirken, CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Alpu Belediyesi ve bölge sakinleri İdare Mahkemesi’ne dava açmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Eskişehir Anadolu Üniversitesi işbirliğinde ve 504 milyon lira tahmini bütçe ile yapımına başlanan URAYSİM projesinin test yollarının inşaası için Alpu-Bozan, Odunpazarı-Karahüyük, Tepebaşı-Gündüzler, Tepebaşı-Margı, Tepebaşı-Sepetçi ve Tepebaşı-Yakakayı arasında bulunan 6 milyon metrekare alana yönelik kamulaştırma alanı belirlenmişti.

CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Alpu Belediyesi ile bölge sakinleri ve çiftçiler, bu kamulaştırmanın ‘kamu yararına aykırı’ olduğu gerekçesiyle konuyu yargıya taşımış ve Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi’ne açılan davada, mahkeme tarafından oluşturulan Bilirkişi Heyeti hazırladığı 77 sayfalık raporda URAYSİM projesinin mevcut haliyle ‘kamu yararına uygun olmadığı’ sonucuna varmıştı.

İŞLEMLERİN İPTALİNE KARAR VERİLDİ

Daha önce Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı dava ile bölgedeki durumun tespiti için uzman bilirkişi heyeti atayan ve heyetin, “kamu yararı yoktur” raporu sonrası projenin yürütmesinin durdurulmasına karar veren İdare Mahkemesi, açılan son davada da önemli bir karara imza attı.

10 yıldır ‘1. sınıf tarım arazileri’ ortasında ve ‘Büyük Ova’ statüsünde korunması gereken tarım arazisi vasfında olan Alpu Ovası’nda, URAYSİM Projesiyle kamulaştırma yapılarak arazilerin tarım arazisi vasfından çıkarılmak istenmesine karşı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin İdare Mahkemesi’ne açtığı dava sonuçlandı.

Büyükşehir Belediyesi alınan kamulaştırma kararlarının hukuki olmadığını belirterek gerekçelerini mahkemeye sundu. Anadolu Üniversitesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın taraf olduğu davada mahkeme, son duruşmada kararını açıkladı.

Mahkemenin gerekçeli kararının son bölümünde, ‘Dava konusu kamu yararı alınarak kamulaştırma işlemi ile bu işleme dayanılarak tesis edilen tapuya şerh verilmesine ilişkin işlemde hukuka uygunluk görülmemiş, işlemlerin iptaline karar verilmiştir’ denildi.

İlginizi Çekebilir URAYSİM’e yürütmeyi durdurma kararı