Altay, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

İZMİR (AA) – TFF 1. Lig'de yarın Aydeniz Et Balıkesirspor'a konuk olacak Altay, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Osman Özköylü yönetimindeki antrenmanda, ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı futbolcular idmanı taktik çalışma ile tamamladı.
Altay kafilesi antrenmanın ardından kara yoluyla Balıkesir'e hareket etti.
Aydeniz Et Balıkesirspor ile Altay arasında yarın saat 16.00'da Balıkesir Atatürk Stadı'ndaki müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalacak.