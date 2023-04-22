Altay Bayındır açıkladı! Ameliyat olma sebebi…

Bel fıtığından geçtiğimiz hafta ameliyat olan F.Bahçe Kaptanı Altay Bayındır eskisinden daha sağlıklı olarak geri dönerek G.Saray derbisinde kaleyi devralmayı hedefliyor.

Sezon boyu çektiği ciddi ağrılar nedeniyle her maça iğne olarak çıkmak zorunda kalan Altay, buna rağmen bel fıtığının hareket kabiliyetini büyük ölçüde olumsuz etkilediği için teknik heyete “Ben ağrılara dayanırım ama oluşan baskı beni çok olumsuz etkilemeye başladı. Böyle kritik viraja girilirken Fenerbahçe’ye zarar veremem.

En doğrusu hemen ameliyat olmam” diyerek izin almış ve apar topar ameliyat masasına yatmıştı.

AĞRIM OLMASA KARAGÜMRÜK MAÇINDA O GOLÜ YEMEZDİM

Başarılı geçen ameliyatta fıtığın büyüklüğü milli kalecinin nasıl ağrılar içinde kalede durduğunu gözler önüne sermiş, takım arkadaşlarını da üzmüştü.

Özellikle Karagümrük maçında yediği golde bel fıtığının yarattığı baskının etkili olduğunu belirten yıldız kaleci, bu olaydan sonra takıma zarar vermemek adına acil ameliyat olma kararı aldığı öğrenildi. Bilindiği gibi bu maçta Altay ceza sahası dışından çekilen şutu kurtarmış ancak yerden hızla kalkıp boşta kalan topa ikinci hamleyi yapamamıştı.

Bel fıtığının yarattığı ağrı ve baskı bu pozisyonda Altay’ın hareketini engellediği da böylece ortaya çıktı.

GALATASARAY MAÇI İLE BİRLİKTE SAHALARA GERİ DÖNMEYİ PLANLIYOR

SaIı gününden itibaren Samandıra’da oturarak topla çalışmalara başlayacak olan Altay Bayındır’ cuma veya cumartesi günü de salonda idmanların startını verecek.

Ardından yaşanacak gelişmelere göre Altay’ın bir sonraki hafta saha çalışmalarına geçip takıma katılacağı öğrenildi. Milli kaleci, Ülker Stadı’nda 36. haftada Antalyaspor’la oynanacak maça yetişmeyi planlıyor.

Ancak Altay’ın asıl hedefinin sezonun en kritik maçı olması beklenen Galatasaray derbisinde kalede olmak istediği gelen bilgiler arasında.