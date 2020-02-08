Fenerbahçe’nin Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı Süper Lig 21. hafta mücadelesinin ardından sarı-lacivertli takımın kalecisi Altay Bayındır, stattan ayrılmadan önce basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu.

Aytemiz Alanyasporlu Papiss Cisse’nin kullandığı penaltı atışını kurtarmasının ardından hatalı hareketten dolayı penaltının tekrar edilmesine değinen Altay Bayındır, “Pozisyonu daha izlemedim, bakacağım. Malatya maçında bizim kaçırdığımız bir penaltı var, onda da kaleci öndeydi. Söyleyecek bir şey yok. Onu da geçtim, son dakikada verilmeyen penaltımız var. Olacak iş değil” dedi. Göztepe maçında da aynı olayın yaşanmasıyla ilgili gelen soruya Altay Bayındır, “Ne yapalım, kalenin içinden mi uçalım? Kısmet değilmiş” ifadelerini kullandı.