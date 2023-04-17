Altay Bayındır’a geçmiş olsun ziyareti

Bugün Acıbadem Hastanesi’nde bel fıtığı ameliyatı olan Altay Bayındır’ı takım arkadaşları ve teknik kadro yalnız bırakmadı. Antrenman sonrası hastaneye giden oyuncular ve teknik kadro, Altay Bayındır’a destek oldular.
Bugün Acıbadem Hastanesi’nde bel fıtığı ameliyatı olan Altay Bayındır’ı takım arkadaşları ve teknik kadro yalnız bırakmadı. Antrenman sonrası hastaneye giden oyuncular ve teknik kadro, Altay Bayındır’a destek oldular.
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