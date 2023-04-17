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17 Nisan 2023
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Altay Bayındır’a geçmiş olsun ziyareti

Alaturka Online
Alaturka Online

Bugün Acıbadem Hastanesi’nde bel fıtığı ameliyatı olan Altay Bayındır’ı takım arkadaşları ve teknik kadro yalnız bırakmadı. Antrenman sonrası hastaneye giden oyuncular ve teknik kadro, Altay Bayındır’a destek oldular.

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