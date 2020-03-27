Altay Bayındır’dan anlamlı hareket! Bin kişiye erzak yardımı…

Fenerbahçe’nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bin kişinin erzak ihtiyacını karşılayacağını açıkladı.

Altay yaptığı paylaşımda Beşiktaşlı Umut Nayir ve Ankaragücü forması giyen İlhan Parlak’ı da destek olmaya davet etti. Altay paylaşımında ‘Hep beraber savaşarak aşacağımız bu dönemde evde kal Türkiye ‘ dedi.

Altay Bayındır’dan önce Galatasaray’ın başarılı futbolcularından Adem Büyük, corona virüsü salgınıyla mücadele adına örnek olacak bir harekete imza atmıştı. Tecrübeli futbolcu, Sağlık Bakanlığı’na 100.000 maske, 15.000 test ve 3.000 koruyu ekipman bağışında bulundu.

İşte Altay Bayındır’ın paylaşımı…

Hep beraber savaşarak aşacağımız bu dönemde #evdekaltürkiye ! Bu zorlu süreçte ben de üstüme düşeni yapmak istiyorum ve 1000 kişinin erzak ihtiyacını karşılıyorum.

Paketlerin ulaştırılmasını da İste Gelsin üstleniyor @UmtNayr ve @ilhanParlak38 siz de var mısınız? #evdekal pic.twitter.com/WjnP7HYQa9

— Altay Bayındır (@AltayBayindir_1) March 27, 2020