Altay Bayındır’dan Beşiktaş derbisi açıklaması

Fenerbahçe’nin genç kalecisi ve kaptanı Altay Bayındır, Süper Lig’in 27. haftasında oynanacak olan Beşiktaş derbisiyle ilgili FBTV’ye açıklamalarda bulundu.

Altay Bayındır’ın açıklamaları şöyle;

BİZİM İÇİN HİÇBİR MAÇIN BİR DİĞERİNDEN FARKI YOK. BU SÜREÇTE HER MAÇIN ÖNEMİ FİNAL NİTELİĞİNDE

“Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Milli takım arası vardı. 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldık. İkinci maçta iyi bir rakiple oynadık. O seviyede her takım iyi oyunculardan kurulmuş oluyor. Aradan sonra tekrar döndük. Özledik. Hafta sonu oynayacağımız derbi maçının hazırlıklarını yapıyoruz. Hocamız da toplantıda belirtti. Bizim için hiçbir maçın bir diğerinden farkı yok. Bu süreçte her maçın önemi final niteliğinde. Her maç çok önemli, iyi konsantre oluyoruz, iyi çalışıyoruz. Her maçı maçtan önce kafamızda oynayarak, teknik ve taktik anlamda gerekli her şeyi konuşarak ilerliyoruz. Maçların takımlara göre ayrımı yok. Tabii ki derbinin havası ne olursa olsun daha farklıdır; hem taraftarlarımızın hem de herkesin gözünde. Biz profesyonel oyuncular için her maç çok önemli ve değerli. Bunun bilincindeyiz. Her maçın zorluğu ayrı. Bizim için en alt sırada oynayan takım ya da en üst sırada olan takım ya da orta sıradaki takımın birbirinden farkı olmaz. Bu seviyede oynanan her maç iyi konsantre olunması, iyi odaklanılması gereken düzeydeler. Biz de bunu yapıyoruz. İnşallah Alanya’dan aldığımız gibi buradan da galibiyet sonucuyla ayrılırız.

ÇOK İYİ BİR HAVADAYIZ

İyi bir şekilde gidiyoruz. Moral bir oyuncunun özgüveninin yüksek olması için çok önemli. Kazanmak çok önemli. Kazanınca özgüvenin artıyor, takımın mutluluğu, bir sonraki maça bakış açısı, hafta içi antrenmanları… Profesyonel oyuncuların kazansalar da kaybetseler de bakış açısı değişmeksizin her zaman sahada iyi konsantre olarak mücadele vermeleri, antrenmanlarını yapmaları ve bir sonraki maça odaklanmaları gerekiyor. Biz de bunu yapıyoruz. Çok iyi bir havadayız. Takım içinde herkes mutlu, neşeli, pozitif. Elimizden geleni son ana kadar –bu maçtan sonrası için de- yapacağız, birlikte mücadelemizi devam ettireceğiz. İnşallah sonu güzel olur.

HERKES POZİTİF VE NEŞELİ

Milli ara birbirimizi özlememize vesile oldu. Güzel bir arkadaşlığımız var. Herkes pozitif, birbiriyle konuşur. Herkes pozitif neşesini ve enerjisini takıma yansıtır. Bu her takımda oluşturulması istenen bir havadır. Çok şükür ki biz bu havayı yakaladık. En büyük başarılar zaten en güzel arkadaşlıklardan gelir, arkadaşın için mücadele verirsin. Hep pozitif düşünürsün takım için ve onun için. Ya da onun yaptığı bir hatayı telafi etmek için mücadele edersin. Bunlar çok önemli şeyler, bir takımın olmazsa olmaz parçaları. Şu anda takımımızda mevcut durumda bunu yaşayabildiğimiz için çok mutluyum. Herkes pozitif ve neşeli. Takımdaşlığımız gayet iyi. Önemli olan tabii ki bunları pozitif anamda sahaya yansıtmak. Herkes iyi konsantre olduğunda, herkes bakış açısını tek yöne çevirdiğinde zaten güzel sonuçlar aldık. Güzel sonuçlar nasıl alınır bunu biliyoruz. Bu yüzden bu birlikteliğimiz her zaman iyi ve daha iyi olarak devam ediyor. İnşallah pazar günü de bu enerjimizi taraftarlarımızla beraber sahaya yansıtırsak iyi bir şekilde ayrılacağımızı düşünüyorum.

BU MAÇLARIN GETİRDİKLERİ DAHA FARKLI

Her maçın önemi ve kazandığı zaman gelen kazançlar, özgüven, puan anlamında çok büyük oluyor. Enerjisi de çok fazla oluyor. Biz de bu enerjinin neler getirdiğini bildiğimiz için hafta sonu elimizden geleni yapacağız. Tabii ki bu maçların değeri, getirdikleri daha farklı bir özgüven veriyor, daha iyi hissediyorsun. Ama hiçbir zaman da ne olursa olsun rehavete kapılmamak lazım. İyi bir gidişat yakaladık ama her maç kritik ve önemli. Bir hafta kazanıyorsun ve ondan sonraki hafta kazandığın maç geride kaldı. Ertesi gün antrenmana geldiğinde tamamen önündeki maça odaklanmış şekilde oynaman gerekiyor çünkü kazanarak gittiğin zaman o motivasyon ve odağı kaybettiğin zaman ve diğer maça yansıtamadığın zaman yer yer problemler yaşayabiliyorsun. Bunun önüne geçmek adına odağımızı yüksek tutup, iyi konsantre olup hafta sonuna iyi hazırlanarak güzel bir şekilde maçımıza çıkacağız.

MAÇLARDAN ÖNCE MAÇI OYNARIM

Her maçın hazırlığı benim için aynı. Bazı maçların enerjisi daha farklı oluyor. Zaten sahaya giderken motivasyonunu, farklı hazırlıklarını sergilememiş olsan da sahaya giderken ya da sahaya ilk adımını attığında gelen coşku seni odak noktana hemen itiyor. Bende derbilere hazırlanırken herhangi bir değişiklik olmuyor. Her maçta bir hazırlığım tabii ki oluyor. Kendime göre hazırlıklarım oluyor. Maçtan önce, toplantıdan önce maçı sürekli düşünürüm, sürekli maçı oynarım neler olabilir diye. Maç anında sahaya çıktığın zaman dışarıdan bazı kolay gözüken şeyler saha içinde bambaşka olabiliyor. Bazen istediğin gibi gitmeyebiliyor, bazen geri düşebiliyorsun ya da öne geçtiğinde onu korumak… Hepsi farklı şeyler. Ben kesinlikle çok iyi, sağlam bir mental gücün olması gerektiğine inanıyorum. Gidişat neyi gösterirse göstersin rehavete kapılma yaşamadan sahada maçın son düdüğüne kadar aynı konsantrasyonda ve odak noktasında kalabilmek çok önemli profesyonel bir sporcu için. Benim her zaman bakış açım bu. Sadece maçlardan önce maçı oynarım, düşünürüm. Hatta bazen maçı yazarım. Olabilecek şeyleri vs. Evde de kalın bir dosyam vardır, bütün maçların tarihlerinin yer aldığı. Zaten rakip takımın sistemiyle alakalı hep izliyoruz neler yaptıklarını, oyun sistemlerini. Bu tarz hazırlıklarım var.

BİZİM İÇİN ŞU AN ÖNEMLİ

Şu ana kadar ne yaşamış olursak olalım geçirdiğimiz bir süreç var. Geçirdiğimiz süreç adı üstünde geçmiş bir süreç. Şu an ve bundan sonra neler yapabiliriz buna odaklıyız. Her zaman bunu düşünüyoruz. Kesinlikle bizi nasıl etkiler, ne olur, ne biter gibi bir düşüncemiz yok. Aldığımız galibiyetler, beraberlikler ya da mağlubiyetler geçmişte kalan şeyler. Şu anı yaşıyoruz ve bundan sonrası için bir şeyler yapabilecek durumdayız. Bunun için çalışıyoruz. Ne olursa olsun her zaman devam etmek lazım. İyi de olsa, kötü de olsa devam etmeli. Zaten bir şeyleri yapamadığında, başaramadığında değil o şeylerden vazgeçtiğinde başarısız olmuş oluyorsun. Her zaman böyle düşünmek gerek. Bazen çok iyi bir süreç yaşarsın bazen sıkıntılı bir süreç yaşarsın sonuç itibarıyla insanız hepimiz. Sporcu da olsak, profesyonel oyuncu da olsak bizler de hastalanıyoruz, bizler de bazı problem yaşayabiliyoruz. Bazen istemesen de kafana taktığın, kendi hayatında yaşadığın bazı şeyler olabiliyor her insan gibi. Ama sahaya çıkıp sahada bazı şeyleri kenara atıp o ana odaklı olup takımın için mücadele vermen gerekiyor. Kesinlikle bizim için şu an önemli. Bundan sonra nasıl daha iyi olabiliriz diye çalışıyoruz. Her gün toplantılar yapıyoruz, bazı konulara kafa yoruyoruz. Toplantılarımız çok uzun sürüyor. Hocamız neler istediğini aktarıyor, sahaya çıkıyoruz ve bunlarla alakalı pratikler yapıyoruz. Sonuçlarını da alıyoruz. İnşallah almaya devam ederiz. Bizim için önemli olan şu; her maç sahaya çıktığın zaman bazen her şey istediğin gibi olmuyor. Bir oyuncu pas hatası yapıyor, gol kaçırıyorsun ya da gol yiyorsun vs. 90 dakika boyunca o enerjiyi sırtında ve arkanda hissettiğin zaman daha özgüvenli oluyorsun. Bir sabırsızlık var, istek var, arzu var, beklenti var. Ama bazı şeyler de kolay elde edilmiyor. O yüzden bir şeyi elde ettiğindeki sevinç çok büyük oluyor. Zorluğu başardığın zaman zorluğun seviyesi ve düzeyi eğer yüksekse o hazzı ve mutluluğu da o zorluk seviyesi yaşatıyor. Beraber olmamız lazım. Çok kritik bir maça gittik; Alanyaspor maçı. Çok şükür galibiyetle ayrıldık. Bizim için çok önemli bir maçtı. Bizim için rakiplerimiz tabii ki de önemli ama odak noktasının orada olmasının kesinlikle doğru olduğunu düşünmüyorum. Bizim için önemli olan önümüzdeki maç ve o maçı sağlıklı, başarılı bir şekilde geçebilmek, kazanabilmek. Buna odaklıyız. Anı iyi yaşarsan, o anı iyi geçersen sonu güzel olabilecek bir yolda gidiyor olabiliyorsun. Dolayısıyla biz, şu ana ve bundan sonraki maçlara her zaman bu yaklaşımla, bu bakış açısıyla bakıyoruz. İnşallah bu düşüncemiz, yaptıklarımız, çalışmalarımız pazar günü güzel bir sonuçla ve taraftarlarımızla beraber sağlıklı bir sonuçla biter ve güzel, mutlu bir şekilde ayrılırız. Ama tabii sonrasında da devam etmemiz gerekiyor.

FUTBOL, SADECE FUTBOL DEĞİL

Kayseri deplasmanında yaşananlar anlıktı. Arkadan gelen konuşmalardı, depremden sonraydı ve hepimiz, ülkece hassasız ki depremzede kardeşlerimizle görüştük, konuştuk… Aslında hayatta daha değerli, daha önemli farklı şeyler de var. Bir insanın yaşamı, hayatı! Yani çok daha farklı değer verilmesi gereken şeyler var ve insanlar bazı şeyleri kaybettiğinde değil de elindeyken değerini bildiğinde elindeki şeyler her zaman daha güzel oluyor. Böyle bir dönemi geride bırakıp Kayseri’ye gittiğimizde ki biz her maçta birçok şey duyuyoruz. Bakış açısını bilemiyorum; rekabet, rakip takım… Evet, kazanmak ama olay bu değil. Bazen öyle bir seviyede oluyor ki olay insanlıktan tamamen çıkmış hal alıyor. Futbol, sadece futbol değil. Daha farklı bir konsept ve bakış açısı çok farklı, özellikle de bizim ülkemizde bu çok farklı bir konseptte. Ama sahada olan oyuncular da sonuç itibarıyla bir emek veriyor, bir çaba sarf ediyor. Kolay değil. Televizyonunuzu açtığınızda 1,5 saatlik bir maçı izliyorsun ama o 1,5 saatin hazırlığı bir ömür gibi bir şey. Her gün antrenman yapıyorsun, gününün çoğu kısmı burada geçiyor, bir mücadele veriyorsun, emek veriyorsun, geçmişinde çalıştığın, mücadele ettiğin bir zaman dilimi de var ki ben 7 yaşımdan beri sporun içindeyim. Dolayısıyla bazı şeyler kolay olmuyor ve böylesi bir dönemden geçmiş milletin stada geldiğinde ki şu an Kayseri maçıyla alakalı konuşuyorum, taraftarların söylemleri beni biraz rahatsız etti. Ama sağ olsunlar benim onlarla konuşmamdan sonra da farklı şekilde gelişti. İletişim her zaman çok önemli, ne düşünürsen düşün iletişim kurmak gerekiyor. Kapasiteyle iletişime geçmek, belli kapasitedeki insanla iletişime geçmek sağlıklı sonuç veriyor. Fakat eğer ki o kapasiteyi göremezsen maalesef o iletişim kurma çabandan da sonuç alamıyorsun. İnşallah insanlarımız her maça, ben sadece Fenerbahçe maçı olarak konuşmuyorum, genel olarak ligimizde oynanan bütün maçlarla alakalı olarak daha güzel, daha pozitif oluyor. Aileler çocuklarıyla gelsin, alkış olsun, daha güzel bir enerji olsun. O kaotik enerji gitsin de daha pozitif enerji gelsin. Bunlar güzel şeyler. Futbol sadece futbol değil, futboldan çok daha fazlası. Bu bizim ülkemizde böyle, eğer başarılıysan üsttesin, çok iyisin ama eğer ki o başarıyı sağlayamadıysan en kötüsüsün. Maalesef ortası yok. Bu da her şeye zarar veriyor.

FENERBAHÇE FARKLI BİR DÜNYA

Çok mutluyum. Bekliyordum açıkçası. Kesinlikle alakasız şeyler sürekli yazılıp çizilen şeyler oluyordu. Ben izlediğim ya da takip ettiğim için değil, bir ekip ilgileniyor ve bazı şeyleri benimle paylaşıyor. Oradan bildiğim kadarıyla konuşuyorum. Çünkü her şeyi takip edemeyiz. Her insanın fikir sahibi olup bildiği ya da bilmediği şeyler konusunda bir yorumda bulunmasından dolayı çok fazla takip edemiyorsun. Çok mutluyum, çok güzel bir süreç. Sözleşmemizi 4 yıl daha uzattık. Geride bıraktığım bir dört yıl var. Şu an dördüncü yılımın içerisindeyim. Acı tatlı çok şey yaşadım. Çok farklı hocalarla beraber çalıştım. Burası farklı bir dünya. Sevinci, hüznü, mutluluğu çok yukarıda yaşayan, çok hisli, çok duygulu… Benim bakış açım farklı yani pozitif anlamda farklı. Güzel bir bakış açım var. Ne olursa olsun ben olumsuzluk da yaşasam, eleştiri de alsam… burası benim için farklı bir bakış açısı, seviyorum. Ama bir takımın, bir camianın mutluluğu, başarısı için orayı kaosa sürüklemektense her zaman o kaostaki olayları çıkarıp pozitif anlamda bizim yapmamız gereken şeyler belli: çalışmak, sahaya çıkmak ve mücadele etmek! Tabii ki de insanlar konuşacak, yorum yapacak çünkü seviyesi yüksek bir yerdeyim. Fenerbahçe farklı bir dünya. Acısıyla tatlısıyla burada yaşadığım her şey için çok mutluyum, çok pozitifim. Dört yıl daha burada kalacağım, dört yıl daha sözleşme uzattığım için mutluyum. Tabii ki de zaman ne gösterir bilemeyiz. Bir gün ayrılma durumunda da kalsam önemli olan buraya pozitif anlamda bir şeyler katmam, en iyi şekilde hizmet etmem. Buraya her anlamda bir şeyler katmak benim için önemli. Çünkü bu dönemde çok fazla şey konuşuldu, çok fazla şey yazıldı. Benimle alakalı olumsuz, gördüğümde güldüğüm, bir amaç ya da sebep nedir bilmiyorum, insanları bunu yapmaya ne itiyor bilmiyorum. Benim bakış açım, her zaman pozitif olarak devam etmektir. Şöyle de bir gerçek var; 100 yıllık bir kulüpte oynuyoruz. Kimler geldi kimler geçti. Şu an bizler varız, yarın belki başkaları olur. Ama şunu çok kalpten söylüyorum ki bazı şeyler elimizdeyken o elimizde olan pozitif şeylerin değerini bilmek lazım. O değeri bildiğin zaman bazı şeyler daha güzel oluyor. Eğer ki bir tohumu ektiğinde ona bakarsan o güzel bir çiçek açar. Burası çok fazla kelimelerle de anlatılabilecek bir yer değil, her şeyi zirvede yaşıyoruz. Duyguların yoğun olduğu bir seviye. O nedenle bazen empati de yapabiliyorsun, insanları da anlayabiliyorsun. İnşallah bu düşüncelerin sonu güzel olur.

BİZLER İÇİN EN ÖNEMLİSİ BİRLİKTE OMUZ OMUZA MÜCADELE VERMEK

Her hafta olduğu gibi çok önemli bir maça çıkacağız. Taraftarlarımıza zaten stadı dolduracaklardır, bunu söylemeye gerek yok, her maçta geliyorlar. Ama bizler için en önemlisi gidişat ne olursa olsun hep beraber kalmak, maçın sonuna kadar birlikte herkesle omuz omuza mücadele vermek. Bizler sahada oyuncu grubu olarak pozitif anlamda elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Ama dediğim gibi maç içinde gidişat ne olursa olsun taraftarlarımızın da bize maçın sonuna kadar destek vermelerini istiyoruz. Oyuncular belki robot gibi gözükebilir ama oyuncular sahadayken bazı şeyleri duyabiliyor, hissedebiliyor ve pozitif anlamda bir değer, bir destek aldığı zaman da onu sahaya yansıtabiliyor. O yüzden benim taraftarlarımızdan ricam maçın sonuna kadar hep birlikte bizler sahada savaşacağız, onlar da tribünde ellerinden geldiğince bizi desteklesinler. İyi bir şekilde maça başlayalım, güzel bir şekilde bitirelim. İnşallah mutlu olalım. O maçtan sonra da aynı şekilde bunu devam ettirelim. Birlikte olduğumuz zaman neleri yaptığımız, neleri başardığımız bugüne kadar ortadadır. Bundan sonrası için de yapmamız gereken şey geçmişimizde yaptıklarımızdan pozitif anlamda nelere sebep verdiğini bilerek sahada hep birlikte omuz omuza mücadele vermek.”