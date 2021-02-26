Altay, Giresunspor maçının hazırlıklarına devam etti

İZMİR (AA) – TFF 1. Lig'de 28 Şubat Pazar günü deplasmanda lider Giresunspor'la karşılaşacak Altay, bu müsabakanın hazırlıklarına devam etti.
Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Osman Özköylü yönetimindeki antrenmanda, ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı futbolcular daha sonra taktik çalıştı.
Altay'da sakatlığı bulunan İbrahim Öztürk, çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.
Hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak Altay, daha sonra Giresun'a gidecek.