Altay Kulübünden koronavirüs açıklaması:

İZMİR (AA) – TFF 1. Lig'de yarın Akhisarspor'la karşılaşacak Altay'ın profesyonel şube sorumlusu Hilmi Bozok, "Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Tedirginiz ancak alınan karara uymak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Bozok, yaptığı yazılı açıklamada, son haftalarda aldıkları sonuçların ardından Süper Lig inançlarının günden güne arttığını belirtti.

Yarın Akhisarspor'u ağırlayacaklarını hazırlatan Hilmi Bozok, "En önemli maçlarımızdan birine çıkacağız. Artık 6 finalimiz var. Hedefe ulaşmak için her şeyi yapacağız. Bizim parolamız belli, 'Altay savaşacak'. Süper Lig'e 6 maç kaldı. Ben bunu söylüyorum ve takımımıza çok güveniyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) futbolu derinden etkilediğini aktaran Bozok, şu görüşleri paylaştı:

"Bu salgın tüm dünyayı etkisi altına aldı. Tedirginiz ancak alınan karara uymak zorundayız. Futbolcularımızda da tedirginlikler var. Yabancı futbolcularla konuşuyoruz, onları gönderemeyeceğimizi anlattık. Yerli oyuncularımız biraz daha ılımlı. Bu insanların da aileleri var. Futbolcularımıza psikolojik ve manevi destek vermeye çalışıyoruz."

– "Koşukavak, şu anda Altay'ın teknik direktörüdür"

Hilmi Bozok, Fenerbahçe'nin teknik direktörleri Yalçın Koşukavak ile görüşmesini de değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve başkanımız Özgür Ekmekçioğlu durumu konuştu ancak şu anda önceliğimiz Altay'ın şampiyonluğu. Fenerbahçe'nin bu süreçteki tavrı nazikçeydi. Bu süreçte böyle bir şey olamayacağını anlattık. Şu anda sadece Altay'ın şampiyonluğunu düşünüyoruz. Hocamız böyle bir tekliften gurur duydu ancak Altay'da mutlu ve şampiyonluğa odaklanmış durumda. Fenerbahçe önümüzdeki sene yeni bir yapılanmaya gidecek. Yalçın hoca burada bir futbol aklı olarak düşüldü. Biz Altay tarafında olduğumuz için işin bu kısmıyla çok ilgilenmiyoruz. Yalçın Koşukavak şu anda Altay'ın teknik direktörüdür. Hocamız şu an sadece Altay'ın şampiyonluğunu düşünüyor ancak sezon sonu ne olur bilemeyiz."

– Bakan Selçuk'un "ilk teneffüs" twitine destek

Öte yandan Altay Kulübü, Twitter'da, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." açıklamasına yanıt verdi.

Siyah-beyazlılar, Beşiktaş ile Medipol Başakşehir’in miniklere yaptığı top ve forma jestine, 81 ilden 810 öğrenciye yaz tatili için futbol okullarına yaptıkları davet ile karşılık verdi. Altay Kulübü, futbol okullarına gelecek miniklere ücretsiz eşofman takımı ve Passolig kartı verecek.