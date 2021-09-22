Altay’dan Erdoğan’a: Gençler senden gördüğü zulmü Cumhuriyet tarihi boyunca hiç yaşamadı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, üniversite öğrencilerinin yaşadığı barınma sorununa vurgu yaparak, iktidarı eleştirdi. 20 yıldır ülkeyi yönettiklerinin altını çizerek Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a yüklenen Altay, “Bu ülkenin gençleri senden gördüğü zulmü Cumhuriyet tarihi boyunca hiç yaşamadı. Gençleri işsizlik girdabında boğdun Erdoğan” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, New York’ta yaptığı, “Gençlerine sırtını dönen, onların ruh ve gönül dünyalarının imarı için gerekli özeni göstermeyen bir milletin istikbali tehdit altında demektir” açıklamasına tepki gösteren Altay, şöyle konuştu:

“GENÇLER ÇADIRDA YATIYOR, ‘BÜYÜTÜLECEK BİR SORUN YOK’ DİYORSUN”

“Doğru. Zaten tehdit altında istikbalimiz. Cumhuriyetimizin koruyucusu, gelecek kuşaklarda yücelticisi, yükselticisi Türk gençliğinin haline acaba gerçek anlamda hiç baktın mı bilmiyorum. 2 milyon 805 bin gencin 1 milyon 167 bini resmi olarak işsiz. Diğerleri iş arama gereği bile duymuyor. Yani gençlerimizin yüzde 25’i işsiz. Gençlere sırtını millet dönmüyor, sen dönüyorsun. Gençler çadırda yatıyor, tek kelime etmiyorsun. ‘Büyütülecek bir sorun yok’ diyorsun.

Gençlerimizin yüzde 76’sı bundan sonraki hayatını Türkiye dışında bir ülkede devam ettirmek istiyor, senin haberin yok. Eğitim çağındaki genç nüfusun, eğitim çağındaki her yüz gencin 28’i ne okulda, ne işte. Senin bundan da haberin yok. Gençler çalışamıyor, okuyamıyor, spor yapamıyor hatta evlenemiyor. Bundan da haberin yok. Ve sen 20 yıldır bu ülkeyi yönetiyorsun.”

“GENÇLERİ İŞSİZLİK GİRDABINDA BOĞDUN ERDOĞAN”

“Bu ülkenin gençleri senden gördüğü zulmü Cumhuriyet tarihi boyunca hiç yaşamadı. Tarihin hiçbir döneminde gençler bu kadar mağdur olmadı, bu kadar ezilmedi, bu kadar işsiz kalmadı, babasından harçlık isteyip istememe konusunda yüzü kızararak, başı yere düşerek mahcup duruma hiç düşmedi. Gençleri işsizlik girdabında boğdun Erdoğan. Sonra da pişkin pişkin ne diyor beyefendi? ‘Gençlere sırtını dönen bir milletin istikbali tehdit altındadır.’ Çok doğru bir söz. Bir eksikle; gençlere sırtını dönen aziz milletimiz değil, Recep Tayyip Erdoğan’dır.”

“BİDEN’LA GÖRÜŞEMEDİ AMA…”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın ABD ziyaretine; Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve bazı isimlerin davet edilmesine tepki gösteren Altay, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Ne güzel… Türkiye büyük bir ülke. Elbette dış dünyada en güzel şekilde temsil edilmeli, hiç itirazım yok. ‘Biden’la görüşebilir mi acaba’ diye çok yazıldı, çizildi. Görüşemedi ama bilmediğimiz şeyler var. ‘Dostum Biden ile tam mutabakat içindeyiz.’ dedi, çok güzel. Daha önce de ‘Dostum Trump’ derdi biliyorsunuz, Şimdi ‘Dostum Biden’la tam mutabakat içerisindeysen bizim buna bir itirazımız yok da bizim şu dört başlığa itirazımız var: Yıllardır yapılmayan bir şeyi yapan, yani sözde Ermeni soykırımını tanıyan bir Biden’la nasıl, ne ara dost oldun merak ediyorum. Nasıl mutabakat içinde oldun, sen de mi soykırımı tanıyacaksın Erdoğan? Oraya mı gidiyor iş?”

“ÇIK BUNLARIN CEVABINI VER”

“Fetullah Gülen ve örgütü bu Meclisi bombaladı. ’15 Temmuz Destanı’ diye Meclisin önüne kocaman yazı yazdın, her yere de yazdın. Aradan kaç yıl geçti? 5 yıl. 5 yıldır Fetullah Gülen’i sana vermeyen, koruyan, kollayan ‘Dostum Biden’la nasıl bir mutabakata vardın? Fetullah Gülen’i istemekten vaz mı geçtin? Onu da merak ediyorum… Suriye sorunu konusunda hiçbir şekilde Türkiye’nin tezlerine sıcak bakmayan Amerika Birleşik Devletleri’nin Başkanı ile ne ara dost oldun da tam mutabakat sağladın? F-35 projesinden bizi attılar. Ödenmiş paralarımız var, almamız gereken uçaklar var, vermeye de niyetleri yok. Ne ara dostun Biden’la tam bir mutabakat içine girdin de F-35 için ödediğimiz paraları feda ettin kardeşim? Çık bunların cevabını ver.”

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