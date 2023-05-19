Altay’ın rakibi Tuzlaspor

Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda oynanacak müsabaka saat 19.00’da başlayacak. Maçın biletleri maraton tribünü 24, numaralı 87, VIP tribün 545 TL’den satışa sunuldu.
Ligde 37 puanı bulunan 13’üncü sıradaki Altay, 1 puan ve 1 basamak üzerinde yer alan rakibini yenerek sezonu galibiyetle kapatmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılar, aynı zamanda gol krallığı yarışında zirve mücadelesi veren Marco Paixao’yu 4’üncü kez gol kralı yapmak istiyor. Teknik Direktör Tuna Üzümcü, ilk 11’de fazla şans bulamayan gençlere de görev verecek.