Altaylı, Ahmet Hakan’a ateş püskürdü: İçinden geldiğin kültür nedeniyle…

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Ahmet Hakan’ın Kanal İstanbul projesine ilişkin kaleme aldığı yazıyı eleştirdi.

Altaylı, Ahmet Hakan’a ateş püskürdü: İçinden geldiğin kültür nedeniyle…

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, tartışmalara sebep olan Kanal İstanbul projesine ilişkin bir yazı kaleme almış, projenin fikir babasının eski Başbakan Bülent Ecevit olduğunu öne sürerek projeyi savunmuştu.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde Ahmet Hakan’ın bu tutumunu eleştirdi.

Hakan’ı sert sözlerle eleştiren Altaylı, “Sevgili Ahmet Hakan içinden geldiğin kültür nedeniyle bir kişiyi lider diye bellemişsen, onun doğrusuna da yanlışına da sahip çıkmak gerektiğini düşünüyor olabilirsin” dedi.

Altaylı’nın bugünkü yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Hürriyet gazetesinin pek sayın genel yayın müdürü Ahmet Hakan Coşkun beyefendi, Kanal İstanbul’u savunmuş ve bu kanalın yapımını doğru bulmayanları eleştirmiş.

Ancak Ahmet Bey’in pek ilginç bir yaklaşımı var.

Meseleyi kendi üzerinden değil, Bülent Ecevit üzerinden savunuyor.

AK Parti’nin yıllardır “çılgın projemiz” dediği projenin aslında 1994 yılında Bülent Ecevit tarafından yapılmış bir proje olduğunu söyleyen Ahmet Bey soruyor: Çok merak ediyorum, Ecevit bugün yaşasaydı, iktidarda olsaydı ve Kanal İstanbul’u yapmaya kalksaydı…Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere bütün Kanal İstanbul karşıtları… Sıkılmış yumruklarla…“Kanal İstanbul cinayettir” diye haykırırlar mıydı?

Düne kadar dört bir yanda Oval Ofis’te Clinton ile karşı karşıya fotoğrafını kullanıp “Ezik” diye eleştirdikleri Ecevit’e sığınma durumunda olmak bazılarında ilginç bir ruh hali yaratmış olmalı.

Ancak Ahmet Hakan’a şunu da hatırlatmak isterim.

Şimdi 25 yıllık projesine iktidara yaranmak için gündeme getirdikleri Bülent Ecevit, FETÖ olan Gülen cemaatinin de destekçisi olmasa bile “gözyumucusuydu”.

Bu grubu “bir sivil toplum hareketi” olarak gördüğünü defalarca söylemişti.

Eğer meselelere böyle yaklaşacaksak, yani içeriğe değil özneye göre alacaksak o zaman Ecevit’in bu yaptığına da doğru muydu demek zorunda kalacak herkes?

Sevgili Ahmet Hakan içinden geldiğin kültür nedeniyle bir kişiyi lider diye bellemişsen, onun doğrusuna da yanlışına da sahip çıkmak gerektiğini düşünüyor olabilirsin.

Ama o biat değil, bilim kültüründen gelenler lider dedikleri kişinin hatalarını eleştirebilir, kimi fikirlerine ya da projelerine katılmayabilirler.

Her lider gibi Ecevit’in de doğruları ve yanlışları vardır.

Aslına rücu eden senin gibilerin anlamadığı da zaten budur.