Altekma, Kovid-19 vakaları nedeniyle Spor Toto maçına çıkmayacak

İZMİR (AA) – Altekma Erkek Voleybol Takımı, yarın Ankara'da Spor Toto ile oynaması gereken AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle çıkmayacak.

Altekma Spor Kulübünün açıklamasında, Kovid-19 testleri pozitif sonuçlanan oyuncuların karantina süreçlerinin devam ettiği, bu nedenle de yarın Spor Toto ile yapacakları AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçına çıkılamayacağı kaydedildi.

Kararın, her iki takım oyuncuları, teknik ekipleri ve federasyon görevlilerinin sağlığını tehlikeye atmamak için alındığı bildirildi.

Daha önce takımda 12 pozitif vaka olduğunu duyuran Altekma, 13 Mart Cumartesi günü Halkbank ile oynayacağı AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı ikinci maçına da çıkmamış ve hükmen mağlup ilan edilmişti.