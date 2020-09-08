Altekma, Sırp pasör Maksim Buculjevic’i transfer etti

İZMİR (AA) – AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, Sırbistan Milli Takımı’nda da görev yapan pasör Maksim Buculjevic’i kadrosuna dahil etti.

Altekma Spor Kulübü Voleybol Şube Sorumlusu Levent Doğanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 28 yaşında, 1,92 metre uzunluğundaki voleybolcunun geçen sezon Yunan ekibi Syros'ta forma giydiğini belirtti.

Buculjevic’in kariyerinin oldukça parlak olduğunu bildiren Doğanoğlu, şunları kaydetti:

"Kaliteli bir oyuncu transfer ettik. Bu transferle takım içindeki rekabetin artacağını düşünüyoruz. Yeni kurulan ancak çabuk kaynaşan ve uyum sorununu kısa sürede aşan bir ekip olduk. Buculjevic’in transferi kadro derinliğini de arttırdı. İlk antrenmanına çıkan Buculjevic’in takım arkadaşlarıyla çabuk kaynaşması bizleri ve teknik heyeti memnun etti."