Alternatif Bank'tan tedarik zincirinin sağlıklı işlemesi için “Tedarikçi Finansmanı” çözümü

İSTANBUL (AA) – Alternatif Bank, firmaların ve tedarikçilerinin nakit akışı kaynaklı sorun yaşamadan üretimlerine devam edebilmelerini sağlayan Tedarikçi Finansmanı ürününü devreye aldı.

Alternatif Bank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, Tedarikçi Finansmanı ürünüyle büyük ölçekli firmalara ve tedarikçilerine nakit akışlarını etkin yönetme imkanı sunarak tedarik zincirinin korunmasına katkıda bulunuyor.

Tedarikçi firmalar için likiditeye kolay erişim sağlayan Tedarikçi Finansmanı, alıcı firmaya da ödeme vadelerinde esneklik, bilanço yönetiminde verimlilik imkanı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek, banka olarak müşterilerinin her dönemde yol arkadaşı olmak, birlikte yürümek, ihtiyaç ve sorunlarına özel çözümler geliştirmek için çalıştıklarını kaydetti.

Koronavirüs salgını gibi dünya ekonomisini ciddi şekilde etkileyen bu süreçte, müşterilerinin değer zincirlerini korumanın büyük önem taşıdığını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu alanda yaşanan en büyük sorunlardan birisi de nakit akışlarıyla ilgili. Dolayısıyla son dönemde nakit yönetimiyle ilgili ürün ve hizmetlerimize ve bunların doğru şekilde müşterilerimize sunulmasına odaklandık. Hızlı ve verimli şekilde geliştirdiğimiz sanal POS, e-teminat mektubu, e-imza gibi hizmetlerimize ek olarak Tedarikçi Finansmanı çözümümüzü de devreye aldık. Tedarik zincirinde çok sayıda satıcı firmayla çalışan müşterimize yönelik bu çözümle, ödeme süreçlerinin etkin yönetilmesine, tedarikçilerin uygun maliyetle ve kolay şekilde likiditeye erişmesine, alıcı firmanın ise uzun vadeli satın alma, operasyonel verimlilik ve kesintisiz tedarik imkanı oluşturmalarına yardımcı oluyoruz. Bu ürünümüz sayesinde tedarikçiler faturalarının iskontolanmasından takibine kadar tüm işlemlerini Alternatif Bank İnternet Şubesi'nden yaparak pratik ve hızlı şekilde finansman imkanı elde ediyor. Danışman bankacılık anlayışımızla alıcı firma olan müşterimiz kadar, tedarik zincirindeki satıcı firmalara da ihtiyaçlarına göre uygun çözümler sunuyor, böylece tedarik zincirinin sorunsuz işlemesine katkı sağlıyoruz."