Altı lahana tarlası, üstü emniyet

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde tehlike arz ettiği gerekçesiyle boşaltılan emniyet müdürlüğü hizmet binası, sosyal alanlar vaadiyle yapılan ancak gelinen noktada vatandaşın lahana yetiştirdiği deniz dolgusu üzerinde kurulan prefabrik yapıya taşındı.

Trabzon’un Akçaabat ilçesindeki emniyet müdürlüğü hizmet binası yapılan analizler sonucunda tehlike arz ettiği gerekçesi ile boşaltıldı.

Müdürlük, geçici olarak Yaylacık Mahallesi’nde ‘Sosyal tesisler yapılacak’ vaadiyle 2015 yılında doldurulmaya başlanan ancak projenin hayata geçirilememesi nedeniyle vatandaşın tarla haline getirdiği boş arazi üzerine konuşlandırılan prefabrik yapıya taşındı.

Yeni hizmet binası için ilçenin Söğütlü Mahallesi’nde yer tespiti yapıldı.

POLİSLERİ KONTEYNIRA TIKMIŞLAR

Yeni binanın en az 2-3 yılda tamamlanabileceğini söyleyen İYİ Parti İlçe Başkanı Mustafa Mısır, duruma tepki gösterdi.

Mevcut bina boşaltılmadan yeni binanın yapılmış olması gerektiğini ifade eden Mısır, şöyle konuştu:

*Yeni bina bugüne kadar neden yapılmadı? Bu nasıl bir ihmal anlamak mümkün değil. Buranın geçici olduğunu söylediler. Yeni binanın yapımı en az 2-3 yılı bulur.

*150 bin nüfuslu bir ilçede bu süre zarfında emniyet müdürlüğü prefabrik yapıda mı hizmet verecek? Polislerimizi konteynırlara tıkmışlar.

*Emniyet müdürünün makamı yok, ilçe emniyet müdürüne kaymakamlıkta bir oda verdiler. Prefabrik yapıda nezarethane yok.

*Buldukları çözüm çağ dışı. Çağ dışı bu durum da AKP zihniyetine yakışır.

BOŞ ARAZİ BULUNCA İSTEDİKLERİ GİBİ KULLANIYORLAR

Dolgu sahasının amacı dışında kullanılmasına da tepki gösteren Mısır, “AKP’li Akçaabat Belediyesi’nin ‘Sosyal projeler yapacağım’ diyerek denizi doldurduğu 120 dönümlük arazi, vatandaşın lahana tarlası oldu. 10 yıldır projelerini hayata geçiremediler. Boş arazi bulunca da istedikleri gibi kullanıyorlar. Bakalım daha neler göreceğiz” ifadelerini kullandı.

EMNİYET EMNİYETTE DEĞİL

Prefabrik yapının dört bir tarafının açık olması nedeniyle emniyetli bir yapı olmadığını da vurgu yapan Mısır, “Emniyet müdürlükleri, olası bir saldırıyla karşı karşıya kalmamak için belirli önlemler çerçevesinde yapılır. Prefabrik yapının dört bir tarafı açık. Emniyet binası, emniyette değil” dedi.

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