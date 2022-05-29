Altılı masa 4. kez toplandı! Masada kritik konular var…

Altı siyasi partinin genel başkanı tarafından gerçekleştirilen Liderler Zirvesi’nin dördüncüsü, Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde düzenleniyor. Kritik konuların ele alınacağı toplantı sonrası ortak bir metnin yayınlanması bekleniyor…
Toplantının ev sahibi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu liderleri genel merkez binasının önünde karşıladı.
Genel merkeze sırasıyla Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan geldi.
MASADA HANGİ KONULAR VAR?
Toplantıda, kurulan komisyonların hazırladığı raporlar ele alınacak. Liderler kritik toplantıda ekonomi, dış politikadaki gelişmeler ve TBMM’ye sunulan sosyal medya yasasını da görüşecek.
ORTAK BİLDİRİ BEKLENİYOR
Toplantının ardından 6 siyasi parti genel başkanı tarafından ortak bildiri yayımlanması bekleniyor.
AKŞENER BAŞKANLIĞI’NDA TOPLANACAK
Bir sonraki buluşma İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde gerçekleşecek. Son toplantının ise temmuz ayında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.