‘Altılı Masa dağılacak mı?’ sorusuna Kılıçdaroğlu’ndan net yanıt geldi

Tokat’ta gençlere seslenen CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Sosyal medyaya sansür uygulamasını hiç meraklanmayın, ‘tak’ diye kaldıracağız” dedi. “Altılı ittifakı dağılmadan götürecek misiniz?” sorusunu da Kılıçdaroğlu’ndan net yanıt geldi.

İsmail AKDUMAN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tokat’ta Gençlik Buluşmaları kapsamında gençlerle bir araya geldi. Gençlerin sorularını ve taleplerini dinleyerek yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı.

“GELECEĞİMİZ SİZE EMANET” DİYEREK ÖNLÜĞÜNÜ KILIÇDAROĞLU’NA TESLİM ETTİ

Kılıçdaroğlu’nun Tokat’taki gençlik buluşmasına ilişkin CHP Gençlik Kolları’ndan yapılan açıklamada, “Tokat gençliği özgürce sordu; Genel Başkanımız promptersız, samimice yanıtladı” denildi. “Beklentilerimiz ve geleceğimiz size emanet” diyen genç bir doktor, önlüğünü Kılıçdaroğlu’na teslim etti.

“YOKSULLUĞU İSTİSMAR ETTİLER”

Konuşmasında CHP’nin Aile Destekleri Sigortası vaadine değinen Kılıçdaroğlu, “Bugüne kadar uygulanmadı çünkü yoksulluk istismar edildi. Fakire fukaraya ‘Sana makarna vereceğim, ekmek vereceğim sen bana oy ver’ dendi. Bu, yoksulluğun istismarı anlamına geliyor. Dolayısıyla inancınızın da gereği olarak sağ elin verdiğini sol el görmeyecekse kimsenin yoksulluğunu afişe edemezsiniz. Aile Destekleri Sigortası ile her aileye asgari gelir güvencesi vererek onun, bu ülkede, toplumda, mahallesinde onuruyla yaşamasına imkan vereceksiniz. Sosyal devletin gerekliliklerinden birisi budur” diye konuştu.

“SOSYAL MEDYAYA SANSÜR UYGULAMASINI ‘TAK’ DİYE KALDIRACAĞIZ”

Konuşmasında yürürlüğe giren sansür yasasıyla ilgili CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Sosyal medyaya sansür uygulamasını hiç meraklanmayın, ‘tak’ diye kaldıracağız. Böyle bir rezalet olur mu? Herhangi bir kişinin sosyal medyada eleştiri yapması kadar doğal bir şey yok. Hakaret içermediği sürece en sert eleştirilere siyasetçilerin tahammül etmesi lazım” ifadelerini kullandı.

BAŞÖRTÜSÜ AÇIKLAMASI

CHP’nin başörtüsü teklifine değinen Kılıçdaroğlu, “Kanun teklifi kadının kılık kıyafeti. Yeni hiç kimse size ‘Niye başörtüsü taktın?’ diye soru sormayacak. Ama hiçbir hakim de avukata etek boyunu sormayacak. İşin garantisi bu. Yani kadının kılık kıyafetini belirleyen siyaset olmayacak. Erdoğan yan çizdi. ‘Yok aileye bakacağız, yok şunu yapacağım bunu yapacağım’ diye yan çizdi. Ama şunu söyleyeyim ben size. Erdoğan’ın istismar ettiği, bahçe olarak gördüğü o bahçedeki bütün gülleri, bütün karanfilleri, bütün menekşeleri alacağım dikeni orada kalacak. Hiç kimse meraklanmasın” şeklinde konuştu.

ALTILI MASA MESAJI

“Altılı ittifakı dağılmadan götürecek misiniz?” sorusunu da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, “Evet, niye götürmeyelim ki? Hepimiz aklı başında insanlarız. Biz demokrasi istiyoruz, özgürlük istiyoruz. Beraber olmak istiyoruz. Türkiye’nin halini hepimiz görüyoruz. Bu halden Türkiye’nin kurtulması lazım. Doğru her birimiz ayrı partiyiz, her birimizin programı farklı. Ama şimdi ortak bir hükümet programı hazırlıyoruz. Onun üzerinde çalışıyoruz” dedi.

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