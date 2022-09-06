Altılı masa ismimde uzlaşırsa ben hazırım

Kılıçdaroğlu, “Bana, 6’lı masada aday olmam önerildiğinde buna, ‘Hayır ben kabul etmem’ demem doğru değil. Ama mesele önce kendi aramızda bir görüş birliğini sağlamak” dedi.

Saygı ÖZTÜRK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “6’lı masadan cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bir öneri gelmesi durumunda buna ‘Hayır ben kabul etmem” demesinin doğru olmayacağını belirtti, bütün meselenin önce kendi aralarında bir görüş birliği sağlamak olduğunu söyledi. 6 siyasi partinin genel başkanlarının bir araya gelip Türkiye’nin sorunlarını çözmek için samimiyetle çaba gösterdiğini belirten Kılıçdaroğlu, SÖZCÜ’nün sorularını şöyle cevaplandırdı:

DOĞRU OLMAZ

Yaptığımız çalışmalar 6 liderin açısından da Türkiye açısından da yaşadığımız bölge açısından da son derece değerli. Türkiye’nin yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Kurumlarıyla, devlet yapısıyla, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek gibi sistemi değiştirerek aslında bunların hepsini yapmak istiyoruz. Bu konuda bir görüş birliğimiz var.

Bana, ‘Sizi seçerlerse, Cumhurbaşkanlığı adaylığı önerirlerse kabul eder misiniz?’ diye soruldu. ‘Hayır ben kabul etmem’ demem doğru değil. Yani sonuçta liderler buna ‘Evet’ derlerse bir sorun olmaz. Ama bütün mesele önce kendi aramızda bir görüş birliğini sağlamak. O görüş birliği sağlanmadığı sürece benim aday olarak ortaya çıkmam da yanlış olur, doğru olmaz. Öyle değerlendiriyorum.

SÖZ VERMELİ

Cumhurbaşkanı adayı olarak 6’lı masadan görev alacak, görevlendirilecek, cumhurbaşkanlığı konusunda, seçilecek kişinin masanın ilkelerine, masanın ortaya koyduğu kuralları benimsemesi ve bunun gereğini yapma konusunda da masaya söz vermesi gerekir. Diğer liderlere de söz vermesi gerekir. Dolayısıyla olay tek başına yetki alıp daha doğrusu yetkiyi alıp tek başına yönetmek değil, birebir kolektif yönetim anlayışıyla bunun götürülmesi gerekiyor.

Sizin sorduğunuz gibi, bana sıkça adayın ne zaman açıklanacağı soruluyor. Sıkça soruluyor. Bunun için har hangi bir tarih yok. Zaten seçim tarihi de, seçimin ne zaman yapılacağı da belli değil.

Cumhurbaşkanı adayının yapacağı işlerin netleşmesi açısından da 6 lider bir araya gelip yapacağımız çalışmaları sonlandırmamız lazım bir anlamda. Daha henüz biz yolun ortasındayız.

Aday toplumda hayal kırıklığı yaratmamalı

“Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem, liyakat, adaletin sağlanması, bağımsız kurumların bağımsızlığının sağlanması, nitelikli insanların devlete yerleştirilmesi, hasar tespit komisyonu kurulması gibi pek çok konuda aldığımız ve bundan sonra da alacağımız kararlar var. Bu kararlar netleşmeden cumhurbaşkanı adayını netleştirmek doğru değil tabii. Çünkü, cumhurbaşkanı seçilince neyi yapacağını bilmeli. Dolayısıyla toplumda bir hayal kırıklığı yaratmamalı. O yüzden adayın açıklanması için zamanı var. Biz ayda bir toplanırken, o ay içinde çalışmıyor değiliz. O ay liderler toplantısı öncesi bütün partilerin genel başkan yardımcıları belli konularda aralıksız çalışıyorlar. Bir sonraki toplantıya hazır bir çalışma geliyor. O çalışmalar Genel Başkanların imzasıyla kamuoyuna duyuruluyor.”

Birbirimize düşürmek istiyorlar

“Millet İttifakı’nı acaba nasıl birbirine düşürürüz diye özel bir arayış var. Bu daha çok Saray ve Saray çevresinin beslediği medya tarafından yapılıyor. Onların yazdığı gibi bir şey yok yani. 6 lider de hepimiz birbirimize saygılıyız. Oturuyoruz, konuşuyoruz, ülkenin sorunlarını konuşuyoruz. Ülkemizde yaşananlar bir parti olayı olmaktan çıkmış artık Türkiye olayı haline gelmiştir. Türkiye çok derin sorunlar yaşıyor. Türkiye’yi bugün yaşadığı sorunlar yumağından çıkarmak zorundasınız. Bunun için de fedakarlık gerekiyor. Her Genel Başkan da üzerine düşen fedakarlığı yapıyor zaten.”