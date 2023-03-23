Altılı Masa liderleri yarın Malatya’yı ziyaret edecek

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Alaturka Online
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Altılı Masa liderlerinin yarın depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya’yı ziyaret edeceğini bildirdi.

Ağbaba, Güzelbahçe Belediyesinin Malatya’da kurduğu konteyner kentte Altılı Masa’nın il başkanlarıyla bir araya geldi. Burada konuşan Ağbaba, ramazan ayının depremin yaralarının sarılmasına vesile olmasını diledi.

Altılı Masa liderleri ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş’ın yarın Malatya’yı ziyaret edeceğini, program kapsamında kentte depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okutulacağını daha sonra ise iftar verileceğini aktaran Ağbaba, “Bu program hem Malatya açısından hem de ittifak açısından önemli bir program. Altı liderimiz ve iki cumhurbaşkanı yardımcımız ilk kez aynı programda bir arada olacak. O da Malatya’da olacak.” dedi. (AA)

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