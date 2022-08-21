Altılı Masa’dan ortak Cumhurbaşkanı adayı açıklaması

Liderler Zirvesi sonunda altı parti tarafından yapılan ortak açıklamada, “Yol yürümeye devam etme kararlılığında olduğumuz altını tekraren çizmek isteriz” denildi. Altılı Masa’dan Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili de dikkat çeken bir karar alındı.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin oluşturduğu “altılı masa”, bugün altıncı kez toplandı. Saat 14.00’te başlayan görüşmeye Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ev sahipliği yaptı.

“BİRİNCİ TURU TAMAMLADIK”

Toplantının ardından liderlerin ortak açıklamasında şöyle denildi:

Toplumun her bir kesimini ve 85 milyon insanımızı en geniş yelpazede temsil eden altı siyasi parti olarak Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına yaraşır bir Türkiye’yi inşa etmek ve vatandaşın tüm problemlerin çözüm oluşturmak amacıyla başlattığımız “Liderler Buluşmaları’nın” birinci turunu bugün Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz 6. toplantımızla tamamlıyoruz.

Siyasette istişareyi, nezaketi, centilmenliği ve iş birliğini ilke olarak benimsemiş partilerin Genel Başkanlar olarak; ülkemizi hızla felakete sürükleyen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin doğal sonuçlarına yani; ekonomide iflasa, iç ve dış politikada itibarsızlaşmaya, kamu kurum ve kadrolarındaki çürütmeye yaşanan sosyolojik ve psikolojik çöküntüye dur demek için ilk kez 12 Şubat 2022 tarihinde bir araya gelerek ortaya koyduğumuz kararlılığımızla milletimize umut olduk.

O tarihten sonra Türkiye’de artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı anlaşılmış ve milletimiz. tarafından “6’lı Masa” olarak adlandırılan iş birliğimiz, kararlılıkla bugünkü aşamasına gelmiştir.

12 ŞUBAT’TAN ÇOK DAHA KARARLI VE UMUTLUYUZ

Bilinmelidir ki bugün, 12 Şubat’tan çok daha kararlı ve umutluyuz! Siyasi iktidarın, ortakları, varlıklarını iktidarın varlığına adamış medyanın tüm siyasi mühendisliklerine, çabalarına, hakaretleri.. isnatlarına ve iftiralarına rağmen milletimize umut olmanın verdiği güçle 28 Şubat 2022 tarihinde “GüçIendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metnimizi” geniş katılımlı bir organizasyonla kamuoyu ile paylaştık.

Kurduğumuz komisyonlarla, ortaya koyduğumuz ilkeleri tek ok hayata geçirme hazırlıklarımızın hukuki ve toplumsal alı yapılarını güçlendirecek adımlar attık. Bu çerçevede: geçtiğimiz süreç içinde “Temel ilkeler ve Hedefler”. “Seçim Güvenliği” ve “Bu, Ekonomik Kurumların Reformu” komisyonlarının metinlerini kamuoyu ile paylaştık.

Diğer komisyon çalışma ve raporlarını da gözden geçirdik. Ayrıca son toplantımızdan bu yana kamuoyunun gündeminde olalı güncel ekonomik, iç ve dış siyasi gelişmeleri de değerlendirdik. Ortak sorunlarımız karşısında ortak sorumluluklarımızın ağırlığını hepimiz omuzlarımızda hissediyor ve iş birliği kararlılığında bu sorumluluk bilinciyle sürdürüyoruz.

“PARTİLERİMİZE YÖNELİK BASKI VE ŞİDDET UYGULAMALARI MÜCADELE KARARLIĞIMIZI ASLA SARSMAYACAKTIR”

Bugünden itibaren seçim öncesi, seçim dönemi, seçim günü ve seçim sonrası olmak üzere önümüzdeki tüm süreçlerde istişareye önem veren anlayışımızla birlikte yol yürümeye devam etme kararlılığında olduğumuz altını tekraren çizmek isteriz.

ülkemizi. hemen her alanda içine sürüklediği bu krizlerden düzlüğe çıkarana ve her bir insanımızın rahat bir nefes alacağı günleri birlikte kurana dek; mücadelemiz ve iş birliğimiz, hedef ve ilkelerimiz doğrultusunda devam edecektir.

Şu hususu da özellikle kamuoyuna beyan etmek isteriz ki son dönemlerde yoğunlaşan partilerimize yönelik baskı ve şiddet uygulamaları mücadele kararlığımızı asla sarsamayacaktır.

Milletimizin bunca senedir uğradığı hayal kırıklarının farkında. Bu hayal kırıklıklarını gidermek üzere insanımızın beklenti ve taleplerini karşılayacak liyakatli kadrolarla ve etkin politikalarla milletimizin karşısına çıkacağız.

CUMHURBAŞKANI ADAYI AÇIKLAMASI

Milletimiz emin olsun: ortak Cumhurbaşkanı adayımız hem “Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı” hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilere oy verenlerin değil. Herkesin Cumhurbaşkanı” olacaktır.

Milletimiz müsterih olsun; bu karanlık günlerin bitmesine çok az kaldı. Bu topraklarda; Toplumsal kutuplaşma son bulacak; toplumsal barış hakim olacak.

Nefret dili kaybedecek; nezaket ve karşılıklı saygı kazanacak.

Demokrasi ve hukuk üstünlüğü tesis edilecek. Ahlaki yozlaşma ve manevi tahribatın önüne set çekecek etkin politikalar geliştirilecek.

Rüşvet, iltimas gidecek; adalet, dürüstlük ve liyakat gelecek.

“BİZ KAZANACAĞIZ”

Hak eden hak ettiğini eksiksiz alacak. – israf ve hayat pahalılığı son bulacak; üretim esas alınacak.

Geniş halk kitlelerinin yoksullaşmaya yol açan bir avuç rantiyeciye kaynak aktarımına son verilecek.

Şimdi, karamsarlığa kapılma zamanı değildir! Zaman, her geçen gün umudu büyütme zamanı.

Biz kazanacağız, Türkiye kazanacak, Biz kazanacağız, 85 milyon insanımız kazanacak!

Bu vesileyle milletimizin özgürlüğü, birliği ve beraberliği önünde hiçbir engelin duramayacağını simgeleyen 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tün şehit ve gazilerimizi minnet ve tazimle anıyoruz.

YENİ TOPLANTININ TARİHİ AÇIKLANDI

Bu inanç ve kararlılıkla iş birliğimizin çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğini ve bir sonraki toplantımızı 2 Ekim 2022 Pazar günü saat 14.00’da CHP Genel Merkezinde gerçekleştireceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.