Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayı için kritik toplantı: İlk kez…

Zorlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’in yakılmasının kabul edilebilir olmadığını söyledi.

“ÇÖZÜM OLMAZ”

Siyasi iktidarların köklü ve etkili çözümler bularak başta İsveç olmak üzere aynı anlayışa sahip ülkelerin benzer eylemleri yapmamasını sağlaması gerektiğini belirten Zorlu, “Yoksa savunma bakanının programını ertelemek, bir takım kurgulanmış yayınlarda bu konuyu bir seçim malzemesi haline getirmenin esasında bir çözüm olmadığını söylüyoruz.” ifadesini kullandı.

“İYİ PARTİ TARAFINDAN BAŞLATILMIŞ OLACAK”

Uluslararası hukukun kendileri için vazgeçilmez olduğunu belirten Zorlu, şöyle devam etti:

“İsveç’teki temsilciliğimizle irtibat halindeyiz. Kararımızı kendilerine ilettik. Bu hafta içerisinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine taraf olan İsveç’in almış olduğu karar ve tutuma karşı Stockholm Mahkemesine başvurma kararı aldık. Elbette bu başvurumuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine intikal edecek ve orada bir davaya dönüşecek. Böylelikle sözleşmenin 9-10’uncu maddelerinden kaynaklanan dini özgürlükler ve ifade özgürlüğü konusunda Türkiye ve Türk milletinin hukuksal çerçeve içerisinde hakkını arama süreci İYİ Parti tarafından başlatılmış olacak.”

İKTİDARA DESTEK ÇAĞRISI

İktidar ve kamuoyunu atacakları adımı desteklemeye çağıran Zorlu, “Çünkü milletimiz bu konuda birlik olmuş durumda. Dolayısıyla buradan bir siyasi saflaşma ve partizanlık üzerinden yeni bir öykü yaratma girişimini ne rasyonel ne de milletimizin bu duruşuna uygun bir adım olarak görüyoruz. Bu çağrımızın kısa bir sürede vatandaşlarımızın nezdinde kabul göreceğine inanıyoruz.” diye konuştu.

Bazı illerde partisinin kongreler gerçekleştirdiğini anımsatan Zorlu, özellikle Diyarbakır ve Şanlıurfa kongrelerinin coşkulu geçtiğini, burada halkın İYİ Parti’ye büyük teveccüh gösterdiğini dile getirdi.

CUMHURBAŞKANI ADAYI AÇIKLAMASI

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin soruyu yanıtlayan Zorlu, “Perşembe günü İYİ Parti ev sahipliğinde önemli bir toplantı olacak. Bu toplantı ilk kez bu kadar yoğun ve kapsamlı şekilde cumhurbaşkanı adayı üzerinde durulacağı bir toplantı olacak. Tabii içeriğine ilişkin şu an bir detay vermem mümkün değil. İYİ Parti olarak 13. cumhurbaşkanının bu masa tarafından belirlenecek aday olmasını büyük bir sorumluluk duygusuyla istiyor, arzuluyor ve bunun için yoğun bir çaba sarf ediyoruz.” diye konuştu. (AA)