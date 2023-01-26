Altılı Masa’nın gündemi erken seçim tarihi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Ocak’ta, seçim tarihi için 14 Mayıs’ı işaret etmesinin ardından siyasetin nabzı yükseldi.
Altılı Masa bugün 11’inci kez İYİ Parti ev sahipliğinde toplanıyor. CHP, İYİ Parti, Saadet, DEVA, Gelecek ve DP liderleri, bugünkü toplantıda erken seçim tarihi ve cumhurbaşkanı adayı üzerine yoğunlaşacak.
Toplantıda “Ortak Politikalar ve Parlamenter Sistem’e Geçiş Süreci Yol Haritası” başlıklı metne de son şekli verecek. Kazanacak aday vurgusunun ön plana çıkabileceği belirtilen toplantıda, ortak adayın kamuoyuna bir sonraki toplantıda açıklanabileceği öngörülüyor.