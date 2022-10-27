Altılı Masa’nın sekizinci toplantı tarihi belli oldu

Yazan:
Alaturka Online
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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek Altılı Masa görüşmesinin tarihi açıklandı.

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Altılı Masa’nın sekizinci toplantı tarihi belli oldu

Altılı Masa’nın Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ev sahipliğinde, DEVA Partisi Genel Merkezi’nde düzenlenecek sekizinci toplantısının tarihi belli oldu.

14 Kasım Pazartesi günü saat 12.00 itibarıyla başlayacak toplantıda DEVA Partisi lideri Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ağırlayacak

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