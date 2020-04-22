Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) – İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 382,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.541,00 lira oldu.
Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|377,00
|377,20
|382,30
|382,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.485,00
|2.506,00
|2.520,00
|2.541,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|344,00
|348,00
|349,00
|353,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.428,00
|2.448,00
|2.462,00
|2.482,00
|Yarım Ziynet
|1.214,00
|1.224,00
|1.231,00
|1.241,00
|Çeyrek Ziynet
|607,00
|612,00
|616,00
|621,00