Altın fiyatları 18 Ocak: Gram ve çeyrek altın kaç lira oldu?

Altın fiyatları hafta sonu da yatırımcıların araştırdığı konulardan biri. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 294,84 lira oldu, yarım altın ise 962 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatları son durum ne? İşte, altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın: 480,99 Lira

Yarım altın: 962,91 Lira

Gram altın: 294,84 Lira

Cumhuriyet altını: Bin 977 Lira

ALTIN HAFTAYI NASIL KAPATTI?

İstanbul Kapalıçarşı’da 294,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 294,80 liradan, bin 942 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 963 liradan, 269 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 273 liradan, bin 897 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 917 liradan, 949 liradan alınan Yarım Ziynet 959 liradan ve 475 liradan alınan Çeyrek Ziynet 480 liradan satıldı.

DÜNYA PİYASALARINDA SON DURUM

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı konumundaki Çin’de ekonomik büyümenin 30 yılın en düşük düzeylerinde çıkmasına karşın, ABD-Çin arasındaki birinci aşama ticaret anlaşmasının imzalanmasıyla oluşan iyimserliğe karşın, yatay ve dünyanın en büyük iki ekonomisinin ticaret anlaşmasında ilk aşamayı geride bırakmalarıyla risklerin geride kalmasına bağlı olarak altın fiyatları da, dar aralıkta hareket ediyor.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.48 artışla 64.93 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.51 artışla 58.82 dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.67 artışla 18.06 dolardan,

– altın, yüzde 0.36 artışla 1,556.10 dolardan,

– bakır, yüzde 0.58 artışla 2.86 dolardan,

– platin, yüzde 2.31 artışla 1,024.30 dolardan ve

– paladyum yüzde 2.36 artışla 2,229.10 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 294 liraya, çeyrek altın 281 liraya, Cumhuriyet altını da 1,990 liraya yükseldi.

Çin’in ekonomik büyümesi 2019 yılının son çeyreğinde yüzde 6.0 ile yaklaşık 30 yılın en düşük düzeyinde, aynı dönemde yıllık bazda büyüme de yüzde 6.1 olarak gerçekleşti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) açıkladığı verilere göre, dünyanın ikinci en büyük ekonomisinde sanayi üretimi yıllık yüzde 6.9 artarken, aylık bazda da yüzde 6.2 yükseldı.