Altın fiyatları

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 386,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.567,00 lira oldu.

Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 387,30 387,50 386,40 386,60
Cumhuriyet Ata Lira 2.552,00 2.573,00 2.546,00 2.567,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 353,20 357,20 352,50 356,60
Lira(Tam) Ziynet 2.494,00 2.514,00 2.488,00 2.508,00
Yarım Ziynet 1.247,00 1.257,00 1.244,00 1.254,00
Çeyrek Ziynet 624,00 629,00 622,00 627,00

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