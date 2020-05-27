Altın fiyatları

Yazan:
Alaturka Online
-

İSTANBUL (AA) – İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 371,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.469,00 lira oldu.

Altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 380,00 380,20 371,50 371,70
Cumhuriyet Ata Lira 2.505,00 2.526,00 2.448,00 2.469,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 346,50 350,70 339,00 343,00
Lira(Tam) Ziynet 2.447,00 2.467,00 2.392,00 2.412,00
Yarım Ziynet 1.224,00 1.234,00 1.196,00 1.206,00
Çeyrek Ziynet 612,00 617,00 598,00 603,00

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?