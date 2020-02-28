Altın fiyatları 28 Şubat: Çeyrek ve gram altın fiyatları…

Altın fiyatlarındaki hareketlilik vatandaşların yakından takip etmesine neden oluyor. Suriye’deki gelişmeler ve corona virüsü salgınının etkisiyle yatırımcılar güvenli limana yönelince yedi yılın zirvesine yükselen altın fiyatları, virüs aşı bulunduğuna ilişkin haberlerle az olsa da gerilese de Suriye’deki gelişmeler yükselişe neden oldu. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 28 ŞUBAT

Çeyrek altın: 536,39 Lira

Yarım altın: 1.071,65 Lira

Gram altın: 328,82 Lira

Cumhuriyet altını: 2.208,00 Lira

PİYASALARDAN SON GELİŞMELER

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 3.87 düşerek 51.36 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 4.70 düşüşle 46.44 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.56 artışla 18.01 dolardan,

– altın, yüzde 0.65 artışla 1,653.30 dolardan,

– bakır, yüzde 1.19 düşüşle 2.54 dolardan,

– platin, yüzde 0.32 düşüşle 911.90 dolardan ve

– paladyum yüzde 0.24 düşüşle 2,660.39 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 328 liraya, çeyrek altın 537 liraya, Cumhuriyet altını da 2,220 liraya yükseldi.