Altın fiyatları 6 Mart: Kapanış gününde çeyrek ve gram altın kaç lira?

Güvenli liman altında fiyatların son durumu her gün merak konusu oluyor. Ekonomide yaşanan gelişmelerle beraber altın fiyatlarındaki dalgalanmalar da devam ediyor. Özellikle küresel piyasalarda Çin’deki salgının etkilediği altın fiyatları haberimizde…

ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları corona virüsünün etkisini sürdürmesi sebebiyle yükselirken petrol, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) kararı sonrası hafif yükseldi.

Çeyrek altın: 531,55 Lira

Yarım altın: 1.062,50 Lira

Gram altın: 328,70 Lira

Cumhuriyet altını: 2.186,00 Lira

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

OPEC, corona virüsü salgınının yayılmasıyla küresel petrol talebinin zayıflaması ihtimalinin petrol fiyatlarını aşağı çekme riskine çözüm bulmak amacıyla Perşembe günü Viyana’da yaptığı toplantının ardından üretim kesintisi konusunda anlaştı. OPEC günlük 1.5 milyon varil üretim kısıntısına gitme konusunda fikir birliğine varırken konuyla ilgili olarak Rusya´nın kararı bekleniyor.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 0.27 düşerek 50.99 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.09 artarak 46.82 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.23 artışla 17.28 dolardan,

– altın, yüzde 1.0 artışla 1,659.50 dolardan,

– bakır, yüzde 0.68 düşüşle 2.56 dolardan,

– platin, yüzde 0.69 düşüşle 869.20 dolardan ve

– paladyum yüzde 0.75 artışla 2,403 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 325 liraya, çeyrek altın 532 liraya, Cumhuriyet altını da 2,203 liraya yükseldi.