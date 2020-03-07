Altın fiyatları 7 Mart: Çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum…

Altın fiyatlarındaki hareketlilik vatandaşların yakından takip etmesine neden oluyor. Corona virüsü salgınının etkisiyle yatırımcılar güvenli limana yönelince yedi yılın zirvesine yükselen altın fiyatları, geçtiğimiz günlerde bir miktar geriledi. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 7 MART

Çeyrek altın: 538,21 Lira

Yarım altın: 1.076,42 Lira

Gram altın: 327,65 Lira

Cumhuriyet altını: 2.203,00 Lira

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Çin´in Vuhan şehrinde ortaya çıkan korona virüs sebebiyle dünya genelinde vaka sayısı 100,000´i geçerken en az 3,383 kişinin öldüğü belirtildi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) günlük 1.5 milyon varil üretim kısıntısına gitme konusunda fikir birliğine varırken konuyla ilgili olarak Rusya´nın kararı bekleniyordu. Belirsizliklerin devam etmesiyle petrol fiyatları gün içinde yüzde 5.0 düştü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 3.60 düşerek 48.19 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 3.88 düşüşle 44.12 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.13 düşüşle 17.37 dolardan,

– altın, yüzde 0.87 artışla 1,682.60 dolardan,

– bakır, yüzde 0.72 düşüşle 2.55 dolardan,

– platin, yüzde 4.32 artışla 903.10 dolardan ve

– paladyum yüzde 0.14 düşüşle 2,466.00 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 329 liraya, çeyrek altın 538 liraya, Cumhuriyet altını da 2,228 liraya yükseldi.