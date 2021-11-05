Altın fiyatları, ABD istihdam verileri ve kurdaki dalgalanmanın etkisinde

Altın fiyatları bu hafta dolar/TL’deki hareketliliğin yanında, ABD istihdam verileri ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) varlık alım programını azaltacağına ilişkin kararı nedeniyle dalgalandı.

Sozcu.com.tr

Fed’in, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında bırakması ve varlık alım programını azaltacağını duyurması, İngiltere Merkez Bankasının dünkü toplantıda faizi sabit tutması ve Euro Bölgesi’nde ÜFE’nin yüzde 16 ile zirveye çıkması altın fiyatlarını etkileyen faktörler oldu.

Bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi de altın piyasasını takip ettiği önemli gelişmelerden birisi.

ONS ALTIN FİYATLARI NASIL SEYRETTİ

Bu gelişmelerle birlikte haftaya 1784 dolar civarında başlayan ons altın Fed toplantısı öncesinde 1760 dolara kadar gerilemişti ancak sonrasında 1800 bandına doğru tırmanışa geçti.

Ons altın spot piyasada 1795 dolar civarında işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI GRAM ALTIN

Gram altın ise ons altındaki hareketliliğin yanında dolar/TL’deki hareketlilikten de etkilenerek rekor seviyenin altında işlem gördü. Dolar/TL’nin 9,70’lerin üstüne çıkması nedeniyle 25 Ekim’de 567 TL’lik tarihi zirvenin hemen altında seyreden gram altın şuanda 560 TL seviyelerinde bulunuyor. Gram altındaki günlük artış yüzde 0,29 seviyesinde.

Gram altının yanında Cumhuriyet altını, 3 bin 566 alış ve 3 bin 676 satış fiyatıyla işlem görüyor. Çeyrek altını ise 891 alış ve 911 satış fiyatına sahip.

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