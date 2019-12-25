Altın fiyatları bugün 2019: Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? (25.12.2019)

İstanbul Kapalıçarşı’da 286,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 286,70 liradan, bin 888 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 909 liradan, 261 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 265 liradan, bin 845 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 865 liradan, 923 liradan alınan Yarım Ziynet 933 liradan ve 461 liradan alınan Çeyrek Ziynet 466 liradan satıldı.

UZMANLAR NELER SÖYLEDİ?

Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1.490 doların kırılması ile yükselişi hızlanan ve günü yüzde 0,9 artışla 1.499 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında 1.498 dolardan kapanış gerçekleştirdi.

Analistler, ABD ve Avrupa’da piyasaların Noel tatiline girmesi dolayısıyla yurt içinde altın fiyatlarının yatay bir seyir izlemesinin beklendiğini ifade ederek, teknik açıdan gram altında 289 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

AA-İHA