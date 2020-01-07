Altın fiyatları bugün 2020: Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 301,30 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 301,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 301,30 liradan, bin 984 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 5 liradan, 274,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 278,60 liradan, bin 939 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 959 liradan, 970 liradan alınan Yarım Ziynet 980 liradan ve 485 liradan alınan Çeyrek Ziynet 490 liradan satıldı.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

ABD-İran gerilimi yükselişin en önemli sebebi. İran’ın ABD’ye vereceği yanıt fiyatlarda yön belirleyici olacak. Yaşanan yükselişte tıpkı ticaret savaşlarında olduğu gibi yine ABD Başkanı Trump’ın aldığı kararlar etkili oldu. Küresel riskler arttığında yatırımcıların sığındığı güvenli liman olan altın, son yaşanan ABD-İran gerilimine bağlı olarak sert yükseldi.

İHA-SÖZCÜ