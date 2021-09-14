Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 14 Eylül 2021

Altının ons fiyatı, 14 Eylül 2021 Salı günü 1.792 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 486 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.274 TL.
Altın fiyatları, Fed’in varlık alımlarını ne zaman azaltacağı hakkında ipucu vermesi beklenen bugünkü ABD enflasyon verisi öncesinde düşüş kaydetti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.2 ekside 1,790.66 dolar seviyesinden işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri %0.1 gerileyerek 1,791.90 dolar seviyesinde.
Gram altın ne kadar?
Gram altın, alış 482 TL, satış 486 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 481 TL. 5 TL yükseliş gerçekleşti.
10 gram altın ne kadar?
10 gram altın, 14 Eylül 2021 Salı günü 4.860 TL’den işlem görmektedir.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın, alış 787 TL, satış 803 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 796 TL. 7 TL yükseliş gerçekleşti.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını, alış 3.242 TL, satış 3.274 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.243 TL. 31 TL yükseliş gerçekleşti.
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın, alış 1.575 TL, satış 1.607 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.592 TL. 15 TL yükseliş gerçekleşti.
Tam altın ne kadar?
Tam altın, alış 3.182 TL, satış 3.214 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.184 TL. 30 TL yükseliş gerçekleşti.
Reşat altın ne kadar?
Reşat altın, alış 3.174 TL, satış 3.206 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.176 TL. 30 TL yükseliş gerçekleşti.