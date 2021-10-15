Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 15 Ekim 2021

Altının ons fiyatı, 15 Ekim 2021 Cuma günü 1.786 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 528 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.559 TL.

Altın haftalık bazda son beş ayın en iyi performansını göstermeye hazırlanıyor. Fed’in varlık alımlarını azaltma takviminin yaklaşmasına rağmen dolar ve ABD Hazine tahvillerindeki getirilerde görülen gerilemeler altının çekiciliğini artırdı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,794.09 dolarda yatay seyretti, ancak haftalık bazda %2.1 yükseldi. Fiyatlar dün, bir ayın en yüksek seviyesi olan 1,800.12 doları görmüştü. ABD altın vadeli işlemleri %0.1 düşerek 1,795.50 dolara geriledi.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 524 TL, satış 528 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 506 TL. Fiyatlarda 22 lira yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 15 Ekim 2021 Cuma günü 5.314 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 856 TL, satış 874 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 837 TL. Fiyatlarda 37 lira yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 3.524 TL, satış 3.559 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 3.411 TL. Fiyatlarda 148 lira yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.712 TL, satış 1.747 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1674 TL. Fiyatlarda 73 lira yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.460 TL, satış 3.495 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3349 TL. Fiyatlarda 146 lira yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.452 TL, satış 3.488 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3342 TL. Fiyatlarda 146 lira yükseliş gerçekleşti.