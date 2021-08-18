Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 18 Ağustos 2021

Altının ons fiyatı, 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü 1.786 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 488 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.283 TL.

Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell’ın dün günü gerçekleştirdiği toplantı sonrasında düşerken bugün açıklanacak Fed tutanakları öncesinde yatay seyrini koruyor. Gram altın ise 488 TL civarında işlem görüyor. Powell gerçekleştirdiği toplantıda pandeminin ekonomik düzelmeyi engellemeye devam ettiğini belirtti ancak para politikası ya da büyüme ile ilgili bir yorumda yapmadı.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 484 TL, satış 488 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 46 TL. 2 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü 4.882 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 790 TL, satış 806 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 803 TL. 3 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 3.250 TL, satış 3.283 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.372 TL. 11 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.579 TL, satış 1.612 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.606 TL. 6 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.193 TL, satış 3.224 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.212 TL. 12 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.185 TL, satış 3.217 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.205 TL. 12 TL yükseliş gerçekleşti.