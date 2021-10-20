Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 20 Ekim 2021

Altının ons fiyatı, 20 Ekim 2021 Çarşamba günü 1.775 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 533 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.593 TL.
Altın fiyatları, hafif zayıflayan doların etkisiyle yükseldi. Dolardaki zayıflama, ABD’nin Hazine tahvillerindeki yükselişin yarattığı etkiyi telafi ederken ve beklenenden daha erken geleceği düşünülen faiz artırımlarına dair endişeleri de kısmen giderdi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.3 artarak 1,773.65 dolara yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri %0.2 yükselerek 1,773.70 dolara yükseldi.
Gram altın ne kadar?
Gram altın, alış 529 TL, satış 533 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 524 TL. 9 TL yükseliş gerçekleşti.
10 gram altın ne kadar?
10 gram altın, 20 Ekim 2021 Çarşamba günü 5.327 TL’den işlem görmektedir.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın, alış 864 TL, satış 882 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 866 TL. 16 TL yükseliş gerçekleşti.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını, alış 3.557 TL, satış 3.593 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.529 TL. 64 TL yükseliş gerçekleşti.
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın, alış 1.728 TL, satış 1.763 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.732 TL. 31 TL yükseliş gerçekleşti.
Tam altın ne kadar?
Tam altın, alış 3.353 TL, satış 3.387 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.328 TL. 59 TL yükseliş gerçekleşti.
Reşat altın ne kadar?
Reşat altın, alış 3.484 TL, satış 3.519 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.457 TL. 62 TL yükseliş gerçekleşti.