Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 21 Ekim 2021

Altının ons fiyatı, 21 Ekim 2021 Perşembe günü 1.785 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 532 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.582 TL.
Altın fiyatları, zayıf doların altının çekiciliğini artırmasıyla art arda üçüncü seansta da yükselirken, yatırımcılar yüksek enflasyonun merkez bankalarını faiz artırımlarına daha erken gitmeye yöneltmesi ihtimalini değerlendiriyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.2 yükselerek 1,785.79 dolar çıktı. ABD altın vadeli işlemleri %0.1 yükselerek 1,786.20 dolara çıktı.
Gram altın ne kadar?
Gram altın, alış 527 TL, satış 532 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 530 TL. 2 TL yükseliş gerçekleşti.
10 gram altın ne kadar?
10 gram altın, 21 Ekim 2021 Perşembe günü 5.309 TL’den işlem görmektedir.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın, alış 861 TL, satış 879 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 877 TL. 2 TL yükseliş gerçekleşti.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını, alış 3.546 TL, satış 3.582 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.373 TL 9 TL yükseliş gerçekleşti.
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın, alış 1.723 TL, satış 1.758 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.754 TL. 4 TL yükseliş gerçekleşti.
Tam altın ne kadar?
Tam altın, alış 3.481 TL, satış 3.516 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.508 TL. 8 TL yükseliş gerçekleşti.
Reşat altın ne kadar?
Reşat altın, alış 3.473 TL, satış 3.508 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.500 TL. 8 TL yükseliş gerçekleşti.