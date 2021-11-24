Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 24 Kasım 2021

Altının ons fiyatı, 24 Kasım 2021 Çarşamba günü 1.792 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 748 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 5.034 TL.

Altın fiyatları yükseldi ancak, dolardaki yükseliş ve Fed’in faizleri öngörülenden daha erken artıracağı beklentileri altının 1,800 dolar seviyesinin altında kalmasına neden oldu. Altının spot piyasadaki ons fiyatı, dün %0.9 düşüşle 5 Kasım’dan bu yana görülen en düşük seviyeye gerilmesinin ardından bugün %0.2 yükselerek 1,792.68 dolara yükseldi. ABD Altın vadeli işlemleri %0.5 artışla 1,792.90 dolara yükseldi.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 741 TL, satış 748 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 636 TL. 112 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 24 Kasım 2021 Çarşamba günü 7. 556 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1210 TL, satış 1234 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1051 TL. 183 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 4.985 TL, satış 5.034 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 4.285 TL. 749 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.418 TL, satış 2.468 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.103 TL. 365TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 4.948 TL, satış 4.998 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 4.207 TL. 791 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 4.931 TL, satış 4.981 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 4.198 TL. 783 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 24 KASIM 2021

Ekonomi uzmanlarının 24 Kasım 2021 altın yorumları: ONS altın fiyatı son dönemdeki yükselişle 1785 seviyesinin üzerine çıkarak işlem görüyor. Bu seviyede devam etmesi halinde tepki alımlarına yol açabilir. Bu durumda ilk direnç seviyesi olarak 1805 dolar beklenebilir. Farklı durumda, 1785 seviyesinin altında kalıcılık sağlar ise 1763 destek seviyesinin görülmesi bekleniyor.