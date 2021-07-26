Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 26 Temmuz 2021

Altın fiyatları, kurban bayramı tatili sonrası “yatay seyir”de işlem görmeye devam ediyor. 19 Temmuz sarı metal verilerinde ons fiyatı 1.807 dolardan işlem görürken, 26 Temmuz Pazartesi günü 1.808 dolardan işlem görüyor. Kapalı Çarşı’da son durum nasıl?
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Gram altın ne kadar?
Gram altın, alış 494 TL, satış 498 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 496 TL. 2 TL yükseliş gerçekleşti.
10 gram altın ne kadar?
10 gram altın, 26 Temmuz 2021 Cuma günü 4980 TL’den işlem görmektedir.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın, alış 807 TL, satış 823 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 821 TL. 2 TL yükseliş gerçekleşti.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını, alış 3.323 TL, satış 3.357 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.345 TL. 12 TL yükseliş gerçekleşti.
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın, alış 1.614 TL, satış 1.647 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.642 TL. 5 TL yükseliş gerçekleşti.
Tam altın ne kadar?
Tam altın, alış 3.262 TL, satış 3.295 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.384 TL. 11 TL yükseliş gerçekleşti.
Reşat altın ne kadar?
Reşat altın, alış 3.256 TL, satış 3.289 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.277 TL. 12 TL yükseliş gerçekleşti.
Altın yorumları 26 Temmuz 2021
Ekonomi uzmanlarının 26 Temmuz 2021 altın yorumları: ABD’den enflasyon üzerine sarı metal piyasalarda “çıkış” sağlanmadı, yatay seyir haftanın ilk gününde etkisini göstermeye başladı. Uluslararası piyasalarda altının ons değerinde en yüksek “1.815” dolardan işlem görmesi beklenirken, gram altının değeri dolar ile paralel olduğundan ötürü döviz kurlarındaki yatay seyirin değişmesi bekleniliyor.